خبر في الجول - محمود فهمي المرشح الوحيد لـ نائب رئيس الأهلي بعد اعتذار أبو النصر

قرر أحمد أبو النصر المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الاعتذار عن عدم استكمال ترشحه.

وبات محمود فهمي المرشح الوحيد لمنصب نائب الرئيس لخلافة الراحل العامري فاروق.

وعلم FilGoal.com ان أحمد أبو النصر قد اعتذر عن عدم استكمال ترشحه على مقعد نائب رئيس الأهلي وبذلك بات محمود فهمي المرشح الوحيد.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق موعد فتح باب الترشح والانتخاب على مقعد نائب رئيس النادي للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021 - 2025.

ويأتي انتخاب نائب الرئيس خلفا للراحل العامري فاروق، على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.

وترشح لمنصب نائب الرئيس كل من محمود فهمي وأحمد أبو النصر، ليتنافس الثنائي على خلافة العامري فاروق.

وكان محمد أبو العزايم ينتوي الترشح على منصب نائب الرئيس لكن حضر المندوب للتقدم بأوراقه عقب غلق باب الترشح.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن فتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس النادي اعتبارا من 27 أكتوبر ولمدة 7 أيام متتالية.

وتجرى الانتخابات يومي 28 و29 نوفمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الخميس الموافق 28/11/2024 "اجتماع أول".

ويوم الجمعة الموافق 29/11/2024 "اجتماع آخر"، وذلك بمقر النادي بالجزيرة للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025.

4- انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقًا لما تقره اللائحة.

9- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الادارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30/10/2024.

10- اعتماد تأجيل زيادة قيمة العضوية الجديدة بمقر النادي الرئيسي اعتبارًا من 31/10/2024 حتى 30/6/2025.

11- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة، وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتبارًا من 1/7/2025.

12- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للعضوية الرئيسية بمقر النادي الرئيسي وجميع فروعه بدءًا من العام المالي 2025/2026 واعتبارًا من 1/7/2025 وذلك بنسبة 15% طبقًا للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية.

13- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.

على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.