وكيل قندوسي لـ في الجول: سيراميكا لم يتعاقد معه بشكل نهائي حتى الآن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 14:49

كتب : حسام أحمد

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

نفى نصر يحيى وكيل أعمال أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا الوصول لاتفاق بين النادي والأهلي للحصول على خدماته بشكل نهائي.

ويقضي قندوسي الموسم الحالي معارا من الأهلي لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وقال يحيى في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم نتوصل لاتفاق نهائي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا لضم قندوسي بشكل نهائي حتى الآن ولا تزال الصفقة في مرحلة المفاوضات".

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وكان الأهلي قد أعلن عرض قندوسي للبيع بسبب تصريحاته حول فرض وكيل معين على زين الدين بلعيد كشرط لضمه إلى الأهلي.

وسجل قندوسي هدفا لسيراميكا ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري بمباراة انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشارك قندوسي مع سيراميكا حتى الآن في 36 مباراة وخلالها سجل 12 هدفا وصنع 10 آخرين.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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