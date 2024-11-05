المدير الرياضي لسان جيرمان: كنت ضد تجديد عقد مبابي.. ولا يمكن لأي شخص أن يكون فوق النادي

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

شدد ليوناردو أراوخو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان على أنه كان لا يريد تمديد تعاقد كيليان مبابي مع الفريق.

وانضم مبابي لريال مدريد في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "أنا كنت ضد تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، حتى مع المستوى الذي قدمه منذ البداية".

أخبار متعلقة:
بنزيمة: مبابي لا يلعب في مركزه مع ريال مدريد.. وهذه نصيحتي ليستعيد مستواه الكرة الذهبية - حضر كين وغاب مبابي.. تقاسم جائزة أفضل هداف في العالم تسلل 8 مرات.. ماذا قدم مبابي في الكلاسيكو الأول مؤتمر فليك - عن أول كلاسيكو وإيقاف مبابي وفينسيوس.. ونجم يسير في الطريق الصحيح

وتابع "في رأيي الاستثمار والتركيز على شخص واحد فقط خاطئ وموقفي كان واضحا لا يجب أن يكون أي أحد فوق كل شيء وخاصة المؤسسة والنادي".

وشارك مبابي في 14 مباراة بقميص ريال مدريد حتى الآن وخلالها سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

كيليان مبابي ليوناردو أراوخو باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) ميلان.. جوووووول التعادل مباشر أبطال أوروبا – ليفربول (0)-(0) ليفركوزن.. محاولات دون خطورة أرتيتا: رايس تعرض للإصابة.. وأحببت العمل مع إيدو تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام ليفركوزن في أبطال أوروبا تشكيل مانشستر سيتي - سيمبسون وسافينيو أساسيان أمام سبورتنج لشبونة تشكيل أبطال أوروبا - مودريتش أساسي مع ريال مدريد.. وموراتا يقود هجوم ميلان إنزاجي: أرسنال أحد أقوى فرق أوروبا.. وبطولة أوروبا أصبحت أصعب بالنظام الجديد بالينيا: بايرن سيلعب مباراة بنفيكا وكأنها النهائي
أخر الأخبار
أبو النصر: انسحبت من انتخابات الأهلي للحفاظ على استقرار المجلس.. وسبب آخر 4 دقيقة | الدوري المصري
حامل اللقب يتذيل الترتيب.. العين يخسر من النصر بخماسية في دوري أبطال ىسيا للنخبة 11 دقيقة | آسيا
طارق مجدي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك في الدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
محمود ناجي حكما لمباراة زد ضد الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل السوبر المصري البحريني 33 دقيقة | كرة سلة
مباشر أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1)-((1) سبورتنج لشبونة.. جووول التعادل 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) ميلان.. جوووووول التعادل 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ليفربول (0)-(0) ليفركوزن.. محاولات دون خطورة 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر 3 تصريحات نارية من إمام عاشور: أنا إنسان بارد.. وفي الأهلي نعوض البطولة بـ100 4 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي