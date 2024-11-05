المدير الرياضي لسان جيرمان: كنت ضد تجديد عقد مبابي.. ولا يمكن لأي شخص أن يكون فوق النادي
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 14:09
كتب : FilGoal
شدد ليوناردو أراوخو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان على أنه كان لا يريد تمديد تعاقد كيليان مبابي مع الفريق.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وانضم مبابي لريال مدريد في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "أنا كنت ضد تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، حتى مع المستوى الذي قدمه منذ البداية".
وتابع "في رأيي الاستثمار والتركيز على شخص واحد فقط خاطئ وموقفي كان واضحا لا يجب أن يكون أي أحد فوق كل شيء وخاصة المؤسسة والنادي".
وشارك مبابي في 14 مباراة بقميص ريال مدريد حتى الآن وخلالها سجل 8 أهداف وصنع هدفين.
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