برناردو سيلفا: لن نتحجج بكثرة الإصابات

يرفض برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن يتعلل فريقه بكثرة الإصابات ليتوقف عن المنافسة على البطولات.

ويحل سيتي ضيفا على سبورتنج لشبونة في رابع جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد هزيمتين متتاليتين في كأس الرابطة والدوري.

وقال برناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مع وجود فريق كامل، نحن أقوى، لا يمكن إنكار ذلك، لكن لدينا الكثير من اللاعبين المذهلين غائبين بسبب الإصابات".

وأضاف "لا يمكننا أن نقدم الأعذار، لم يتعامل النادي بهذه الطريقة من قبل، غاب عنا كيفن دي بروين 6 أشهر من قبل وتوجنا باللقب".

ولم يسافر أوسكار بوب وروبن دياز وجاك جريليش ورودري وجون ستونز إلى البرتغال، بينما يأمل دي بروين في الظهور لأول مرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وشدد البرتغالي "نحن دائما نتعامل بشكل جيد كأفراد، قم بعملك وتواجد من أجل الفريق".

وأتم "يحتاج كل منا بشكل فردي إلى النظر إلى نفسه والاستعداد للمباريات، نحن بحاجة إلى عودة اللاعبين المصابين حتى نصبح أقوى".

بعد فوزين وتعادل، يملك سيتي 7 نقاط من أول 3 مباريات في مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

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