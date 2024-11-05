برناردو سيلفا: لن نتحجج بكثرة الإصابات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 13:40

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي وريال مدريد

يرفض برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن يتعلل فريقه بكثرة الإصابات ليتوقف عن المنافسة على البطولات.

ويحل سيتي ضيفا على سبورتنج لشبونة في رابع جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد هزيمتين متتاليتين في كأس الرابطة والدوري.

وقال برناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مع وجود فريق كامل، نحن أقوى، لا يمكن إنكار ذلك، لكن لدينا الكثير من اللاعبين المذهلين غائبين بسبب الإصابات".

أخبار متعلقة:
موراتا: أتوقع الصافرات ضدي في سانتياجو برنابيو بنزيمة: مبابي لا يلعب في مركزه مع ريال مدريد.. وهذه نصيحتي ليستعيد مستواه تشابي ألونسو: مواجهة ليفربول في أنفيلد؟ أتطلع لهذا التحدي الصعب مؤتمر جوارديولا: دي بروين يتحسن.. وووكر يعاني من إصابة منذ التوقف الدولي

وأضاف "لا يمكننا أن نقدم الأعذار، لم يتعامل النادي بهذه الطريقة من قبل، غاب عنا كيفن دي بروين 6 أشهر من قبل وتوجنا باللقب".

ولم يسافر أوسكار بوب وروبن دياز وجاك جريليش ورودري وجون ستونز إلى البرتغال، بينما يأمل دي بروين في الظهور لأول مرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وشدد البرتغالي "نحن دائما نتعامل بشكل جيد كأفراد، قم بعملك وتواجد من أجل الفريق".

وأتم "يحتاج كل منا بشكل فردي إلى النظر إلى نفسه والاستعداد للمباريات، نحن بحاجة إلى عودة اللاعبين المصابين حتى نصبح أقوى".

بعد فوزين وتعادل، يملك سيتي 7 نقاط من أول 3 مباريات في مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة إنزاجي: بيسيك شارك أمام أرسنال بعد الحصول على مسكنات ليفربول فقط بالعلامة الكاملة و5 فرق بلا نقاط.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات بايرن يعلن الحداد بعد وفاة مشجعه خلال لقاء بنفيكا لويس إنريكي: النهاية أمام أتليتكو مدريد كانت تشبه أفلام الرعب مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف "فلسطين حرة" الإبداع في المدرجات لم يكف.. أتليتكو مدريد يفوز على سان جيرمان في الوقت القاتل
أخر الأخبار
مرتجي: الزمالك من قلاع الرياضة الإفريقية ولكن.. وكهربا ما كان ليسدد الغرامة بدون مساعدة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا: أداء الشوط الأول أمام الأهلي كان أفضل ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
بسام: أغلقنا صفحة مباراة الأهلي بالفوز على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: يجب زيادة رواتب الحكام وليس منطقيا أن تدفعها الأندية 3 ساعة | الدوري المصري
رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم 3 ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة 3 ساعة | الدوري المصري
المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان