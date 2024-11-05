موراتا: أتوقع الصافرات ضدي في سانتياجو برنابيو
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 13:22
كتب : FilGoal
شدد ألفارو موراتا لاعب ميلان على أنه يتوقع إطلاق صافرات الاستهجان ضده في ملعب سانتياجو برنابيو.
ألفارو موراتا
النادي : ميلان
ويستعد ميلان لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وقال موراتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "العودة لسانتياجو برنابيو؟ لا أعتقد أن الأمور تغيرت كثيرا وأتوقع الصافرات ضدي".
وتابع "أعتقد أن الأمور ستكون كما هي حينما عدت مع أتليتكو مدريد".
ولعب موراتا 12 مباراة ضد ريال مدريد من قبل وخلالها انتصر في 3 وخسر 6 وتعادل في 3 آخرين.
وانضم موراتا لميلان في بداية الموسم الحالي قادما من أتليتكو مدريد.
وصعد موراتا من أكاديمية ريال مدريد للفريق الأول الذي لعب بقميصه 95 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 11 آخرين.
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