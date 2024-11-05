مران الزمالك - انتظام ناصر ماهر.. وتدريبات تأهيلية لـ زيزو

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 12:56

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

ناصر ماهر

النادي : الزمالك

الزمالك

وشهد المران عودة ناصر ماهر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي بإجهاد عضلي.

وأدى الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي.

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ويعاني زيزو من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، بينما يعاني حمدي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وخاض اللاعبون فقرة خاصة للتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق للاطلاع على الترتيبات الخاصة بمواجهة سموحة.

وقرر الجهاز الفني تصعيد يوسف حمادة حارس مرمى فريق مواليد 2005 للتدريب مع الفريق الأول.

وكان الزمالك قد افتتح مبارياته في الدوري المصري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب السلام بالجولة الأولى.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

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