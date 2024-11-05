نيمار: لقد حذرني الأطباء من الإصابة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

كشف البرازيلي نيمار صانع ألعاب الهلال السعودي ما شعر به أثناء لقطة الإصابة التي ضربته خلال لقاء استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة شهدت مشاركة نيمار كبديل في الشوط الثاني قبل أن يتعرض لإصابة عضلية ويخرج من جديد.

وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد شعرت بتشنج قوي جدا، سأخضع لفحوصات طبية، وأتمنى ألا يكون شيئا كبيرا".

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وأضاف "من الطبيعي أن يحدث هذا بعد عام من الغياب، لقد حذرني الأطباء بالفعل، لذلك يجب أن أكون حذرا، وأن ألعب المزيد من الدقائق".

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وحقق الهلال السعودي الفوز على استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش ثلاثية الهلال في المباراة.

بالفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 12 متصدرا لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة مناصفة مع أهلي جدة، بينما استمر استقلال طهران برصيد 3 نقاط في المركز السابع.

ويقود استقلال طهران تدريبيا بيتسو موسيماني المدرب الأسبق للأهلي.

تقدم ميتروفيتش بالهدف الأول في الدقيقة 15 مستغلا كرة تحول اتجاهها من دفاع الاستقلال ليكملها في المرمى.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 33 مستغلا عرضية من رينان لودي.

وشهدت الدقيقة 58 مشاركة نيمار كبديل لعبد الله الحمدان في ثاني مشاركاته منذ العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد ميتورفيتش للتسجيل من جديد ليكمل الهاتريك في الدقيقة 74 برأسية بعد عرضية من جواو كانسيلو.

وبالدقيقة 87 خرج نيمار مرة أخرى بعد شعوره بإصابة في العضلة الأمامية.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة بدوري أبطال آسيا ضد السد القطري يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل.

نيمار الهلال
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