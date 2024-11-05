بنزيمة: مبابي لا يلعب في مركزه مع ريال مدريد.. وهذه نصيحتي ليستعيد مستواه

يرى كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي حاليا وريال مدريد سابقا أن مشكلة كيليان مبابي لاعب الفريق هي أنه لا يلعب بمركزه المعتاد.

وتعاقد ريال مدريد مع مبابي في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال بنزيمة عبر إل شيرينجيتو: "بالنسبة لي مشكلة مبابي هي أنه ليس رأس حربة، في كل مرة يلعب كرأس حربة مع منتخب فرنسا لا يؤدي بشكل جيد، هو ليس مركزه وأيضا مشكلته هي أنه على اليسار يتواجد فتى مثله وبنفس مستواه".

وواصل "فينيسيوس لن يعتاد أبدا اللعب كمهاجم صريح أو على المين لأنه يصنع الفارق في كل مباراة من الجهة اليسرى وأنشيلوتي يعرف الكثير وسنرى كيف سيحل تلك المشكلة، ومبابي ليس مهاجما صريحا وأتفهم أن الناس تطلب منه الكثير ولكن في ريال مدريد يوجد الكثير من الضغط هنا ليس كباريس سان جيرمان".

وتابع "أنصح مبابي بعدم الاستسلام لأنني لا أعتقد أن فينيسيوس سيغير مركزه لأنه الأفضل في العالم حاليا وعلى مبابي أن يصدق أنه رأس حربة حاليا وأن ينسى الجانب الأيسر وأن يتحرك مع فينييسوس، لقد كان دائما رائعا في الجانب الأيسر والآن عليه أن يتفوق في مكان آخر بالملعب".

وأضاف "الضغط في ريال مدريد صعب جدا، والأمر يختلف بالنسبة لي لأن عمري كان 21 عندما انضممت للفريق ولكن مبابي 25، هو يعرف كمية الضغط هنا وإنك إن لم تسجل في مباراتين أو ثلاثة سيقتلونك، قد تفوز بالكرة الذهبية وتحقق كل شيء ولكن إن لم تسجل لمباراتين يتكرر الأمر".

وأتم "على مبابي أن يتعلم التعايش مع الضغط القوي في ريال مدريد ويجب أن يضع نفسه تحت الضغط ويعتبر أن كل مباراة مستقلة بذاتها وعليه أن يسجل الأهداف لأن النادي تعاقد معه لذلك وهو يملك المستوى وكل شيء مطلوب ليحقق ذلك".

وشارك مبابي في 14 مباراة بقميص ريال مدريد حتى الآن وخلالها سجل 8 أهداف وصنع هدفين.