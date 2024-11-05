تشابي ألونسو: مواجهة ليفربول في أنفيلد؟ أتطلع لهذا التحدي الصعب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

يتطلع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لمواجهة فريقه السابق ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بشكل كبير.

ويحل ليفركوزن ضيفا على ليفربول في رابع جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال تشابي ألونسو في مؤتمر صحفي: "أشعر بالسعادة للعودة إلى ليفربول بعد بضع سنوات. العودة إلى هنا أمر خاص دائمًا".

وأضاف "بالتأكيد، لدينا مباراة كبيرة في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. إنهم يعيشون لحظات رائعة. لا يمكن أن يكون الأمر أفضل من ذلك، نتطلع إلى المباراة".

وتابع المدرب الإسباني "مباراة الثلاثاء أكثر إثارة للاهتمام من مستقبلي. لدينا مباراة كبيرة مع لاعبين رائعين من كلا الجانبين. هذا ما يدور في ذهني".

وواصل "بالنسبة لنا، يعد الحضور إلى هنا تحديا كبيرا. ربما يكون ليفربول في الوقت الحالي أحد أفضل الفرق في أوروبا، إن لم يكن الأفضل".

وأتم "لقد أظهروا ذلك في دوري أبطال أوروبا، في الدوري الإنجليزي القوي، والفريق الجيد والمدرب الجيد واللعب في أنفيلد يمثل تحديًا كبيرًا، لكننا جميعًا نتطلع إلى ذلك".

لعب ألونسو 210 مباراة مع ليفربول من 2004 إلى 2009 وحصد ثلاثة ألقاب.

وارتبط اسم الإسباني بتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب.

وذلك قبل أن يستقر بطل الدوري الألماني 2023-2024 على الاستمرار مع باير ليفركوزن.

فيما تولى أرني سلوت تدريب ليفربول، وحقق انطلاقة رائعة في الموسم الجديد.

وخسر ليفربول مع سلوت مباراة واحدة وتعادل مرة، فيما فاز بالمباريات الـ13 المتبقية.

ليفربول باير ليفركوزن
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