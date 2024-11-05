مدرب الهلال يوضح طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي نيمار خلال لقاء استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة شهدت مشاركة نيمار كبديل في الشوط الثاني قبل أن يتعرض لإصابة عضلية ويخرج من جديد.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية: "إصابة نيمار ليست سهلة، إنها إصابة عضليه وقد يغيب لمدة أسبوعين".

وأضاف المدرب البرتغالي "ركبة نيمار سليمة ونريد أن تكتمل جاهزيته".

وحقق الهلال السعودي الفوز على استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش ثلاثية الهلال في المباراة.

بالفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 12 متصدرا لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة مناصفة مع أهلي جدة، بينما استمر استقلال طهران برصيد 3 نقاط في المركز السابع.

ويقود استقلال طهران تدريبيا بيتسو موسيماني المدرب الأسبق للأهلي.

تقدم ميتروفيتش بالهدف الأول في الدقيقة 15 مستغلا كرة تحول اتجاهها من دفاع الاستقلال ليكملها في المرمى.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 33 مستغلا عرضية من رينان لودي.

وشهدت الدقيقة 58 مشاركة نيمار كبديل لعبد الله الحمدان في ثاني مشاركاته منذ العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد ميتورفيتش للتسجيل من جديد ليكمل الهاتريك في الدقيقة 74 برأسية بعد عرضية من جواو كانسيلو.

وبالدقيقة 87 خرج نيمار مرة أخرى بعد شعوره بإصابة في العضلة الأمامية.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة بدوري أبطال آسيا ضد السد القطري يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل.