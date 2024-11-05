مواعيد مباريات الثلاثاء 5 نوفمبر - ريال مدريد ضد ميلان.. وليفربول يواجه ليفركوزن

تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

سلوفان براتيسلافا × دينامو زغرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

إيندهوفن × جيرونا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورت 1.

ليفربول × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليل × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بروسيا دورتموند × شتورم جراتس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

سيلتيك × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بولونيا × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال آسيا

باختاكور × الريان.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

النصر × العين.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

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