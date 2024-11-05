مواعيد مباريات الثلاثاء 5 نوفمبر - ريال مدريد ضد ميلان.. وليفربول يواجه ليفركوزن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

جودي بيلينجهام - ريال مدريد أمام ميلان

تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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سلوفان براتيسلافا × دينامو زغرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

إيندهوفن × جيرونا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورت 1.

ليفربول × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليل × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بروسيا دورتموند × شتورم جراتس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

سيلتيك × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بولونيا × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال آسيا

باختاكور × الريان.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

النصر × العين.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا ميلان ريال مدريد ليفربول دوري أبطال آسيا
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