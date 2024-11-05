مواعيد مباريات الثلاثاء 5 نوفمبر - ريال مدريد ضد ميلان.. وليفربول يواجه ليفركوزن
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
سلوفان براتيسلافا × دينامو زغرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
إيندهوفن × جيرونا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورت 1.
ليفربول × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ليل × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بروسيا دورتموند × شتورم جراتس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
سيلتيك × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
بولونيا × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
دوري أبطال آسيا
باختاكور × الريان.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
النصر × العين.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.