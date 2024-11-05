علي ياسر: الزمالك صدمني بأني لاعب حر.. وهكذا فاجأني رونالدو أثناء لعب البلياردو

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 04:07

كتب : FilGoal

علي ياسر

كشف علي ياسر لاعب الزمالك السابق عن كيفية اكتشافه لرحيله عن النادي، وسبب ما كتبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك الأمر.

علي ياسر

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال ياسر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "ما كتبته كان بسبب أني لا أعرف ماذا يجب أن أفعل. لم أكن أعرف موقفي من القيد فتواصلت مع عبد الواحد السيد فقال لي إني مقيد وسأخرج معارا بينما كانت الأندية تريدني في انتقال حر".

وأوضح "لم أذهب للنادي كل ذلك الوقت لأن السيد قال لي إني يجب أن أتدرب مع المستبعدين أثناء سفر النادي وسأجعل الإداري يتصل بك وهو ما لم يحدث".

أخبار متعلقة:
"تفاجأت باستغناء النادي عني بدون علمي".. علي ياسر يعلن رحيله عن الزمالك سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟ خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل الزمالك: التحكيم يحتاج إلى وقفة.. وإعادة النظر في التعامل مع من يتجاوز حدود النقد

وكشف "اتجهت لأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة فسألته عن موقفي وكنت حتى أريد التدرب مع فريق 2005، ففوجئت به يقول لي إني لاعب حر".

وتابع "مكالمة لمدة دقيقة قبل إغلاق القيد كان يمكن أن تحل الأزمة، وحين سألت في اتحاد الكرة اكتشفت إني يجب أن أقضي فترة قيد بلا نادٍ حتى أتمكن من العودة".

وواصل "البعض كان شامتا بعد أن كتبت عما حدث لي. لا أعرف لماذا يشمت شخص في انقطاع مصدر رزق شخص آخر. البعض قال إن مصلحة النادي أهم ولا أمانع ولكن أين مصلحة اللاعب"؟

وعن إعارته لمودرن سبورت قال: "انتقالي كان ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن بعد نهاية الدوري في الموسم الماضي قيل لي بشكل لائق إن الإعارة سيتم قطعها لأن فرصتي لن تكون كبيرة وأقدر ذلك".

وعن بداياته في الفريق الأول للزمالك قال: "شيكابالا تحدث معي بعد مباراتي الأولى مع الزمالك أمام غزل المحلة وذكرني بأن بدايته مع الأبيض كانت أمام المحلة أيضا. وحمزة المثلوثي قال لي: لو فكرت بأنك لاعب صغير ستظل صغيرا. ضع في ذهنك أنك لاعب كبير وتلعب لنادٍ كبير".

وعن لقائه مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر السعودي الحالي قال: "كنت ألعب بلياردو أثناء البطولة العربية فوجدت كريستيانو رونالدو يقول لي: "جيد استمر". لم أعرف ماذا أفعل ثم طلبت أن أتصور معه".

ماذا حدث؟

أعلن علي ياسر لاعب الزمالك السابق تعجبه بعدم إبلاغ مسؤولي الزمالك لعدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وقضى علي ياسر النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف مودرن سبورت، وانتهت إعارته بنهاية الموسم.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "فيسبوك":

"بعد إغلاق القيد، وبعدما أنهيت إعارتي مع مودرن سبورت وحتى اليوم كنت أظن أنني مقيدا في نادي الزمالك مثلما قيل لي.

وبعد محاولات عديدة من التواصل مع مسؤولي النادي قبل غلق القيد، لم يرد أو يتواصل معي أحد لأحصل على أبسط حقوقي بخوض المران.

وبعدما وصلت النادي سألت على موقفي لأنني لم أتدرب منذ شهرين وبذلك سأظل دون نادٍ حتى يناير المقبل، تفاجأت باستغناء النادي عني قبل غلق باب القيد بدون علمي.

لم يكلف أي مسؤول نفسه لثانية ليتواصل معي أو ليوضح لي موقفي، فسبق أن أخبرني مدير الكرة أنني مقيد في النادي.

تعاملت باحترام واحتراف مثلما تربيت وتعلمت منذ صغري، لكن في الكرة المحترم لا يحصل على حقه.

سيظل لدي قناعة أنه مثلما يتواجد الجيد فهناك السيء، وهذا جزء كبير من الكرة، ظرف سنمر به ونتحمله لأنني أفعل شيئا أحبه.

الله يعلم أنني مُحب ومشجع لنادي الزمالك منذ الصغر، وكنت أتمنى التتويج مع الزمالك بكل شيء لأن هذا حلمي منذ الصغر لكن البعض كان له رأي آخر.

أشكر الجمهور واللاعبين والمدربين الذين ساندوني في أول ظهور لي مع الزمالك، ودائما من هم أشقائي الكبار وتعلمت منهم، نسأل الله التوفيق فيما هو قادم لي ولنادي الزمالك وشكرا".

من هو علي ياسر؟

مهاجم فريق 2003 في الزمالك من مواليد محافظة المنصورة مركز السنبلاوين.

انضم للزمالك في عام 2018 وتم تصعيده مع كارتيرون للفريق الأول خلال مباريات كأس الرابطة.

سبق له اللعب لفريق الشباب في نادي الأهلي السعودي موسم 2014-2015.

تم اختياره في اختبارات الناشئين عن طريق أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده.

وانضم لقائمة الزمالك في مباراة إيسترن كومباني الأخيرة في الدوري الموسم الماضي.

أعير لمودرن فيوتشر وسجل أول أهدافه الاحترافية في شباك الزمالك بالكونفدرالية.

وعاد مجددا بعد قطع إعارته.

علي ياسر الزمالك
نرشح لكم
إبراهيم نور الدين: التحكيم تدهور بعد عصام عبد الفتاح.. وهذه حقيقة الخلاف مع محمد عادل وليد سليمان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر.. والزمالك لا يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي حازم إمام: لو تولى كولينا إدارة التحكيم المصري سيسفهونه في أسبوعين سراج: لا أقصد شيئا ولكن كنت أشعر أن ركلة ترجيح شيكابالا ستضيع سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟ قمصان: كهربا سيعود لمستواه الطبيعي.. ويوسف أيمن تأثر بإصاباته ضد سيراميكا كليوباترا بدر رجب: هناك طرق جديدة لتزوير أعمار اللاعبين.. وهذه حقيقة انتقال مهاجم الشباب للزمالك خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل
أخر الأخبار
علي ياسر: الزمالك صدمني بأني لاعب حر.. وهكذا فاجأني رونالدو أثناء لعب البلياردو 47 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم نور الدين: التحكيم تدهور بعد عصام عبد الفتاح.. وهذه حقيقة الخلاف مع محمد عادل ساعة | الدوري المصري
وليد سليمان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر.. والزمالك لا يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: لو تولى كولينا إدارة التحكيم المصري سيسفهونه في أسبوعين 2 ساعة | الدوري المصري
سراج: لا أقصد شيئا ولكن كنت أشعر أن ركلة ترجيح شيكابالا ستضيع 2 ساعة | الدوري المصري
"أخطاء متكررة ضدنا".. أبو قير للأسمدة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة لا فيينا  3 ساعة | القسم الثاني
سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟ 3 ساعة | الدوري المصري
علاء نبيل: المسننين في منتخب 2009 أكبر من 2008 بكثير 5 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 2 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر