علي ياسر: الزمالك صدمني بأني لاعب حر.. وهكذا فاجأني رونالدو أثناء لعب البلياردو

كشف علي ياسر لاعب الزمالك السابق عن كيفية اكتشافه لرحيله عن النادي، وسبب ما كتبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك الأمر.

علي ياسر النادي : الزمالك الزمالك

وقال ياسر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "ما كتبته كان بسبب أني لا أعرف ماذا يجب أن أفعل. لم أكن أعرف موقفي من القيد فتواصلت مع عبد الواحد السيد فقال لي إني مقيد وسأخرج معارا بينما كانت الأندية تريدني في انتقال حر".

وأوضح "لم أذهب للنادي كل ذلك الوقت لأن السيد قال لي إني يجب أن أتدرب مع المستبعدين أثناء سفر النادي وسأجعل الإداري يتصل بك وهو ما لم يحدث".

وكشف "اتجهت لأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة فسألته عن موقفي وكنت حتى أريد التدرب مع فريق 2005، ففوجئت به يقول لي إني لاعب حر".

وتابع "مكالمة لمدة دقيقة قبل إغلاق القيد كان يمكن أن تحل الأزمة، وحين سألت في اتحاد الكرة اكتشفت إني يجب أن أقضي فترة قيد بلا نادٍ حتى أتمكن من العودة".

وواصل "البعض كان شامتا بعد أن كتبت عما حدث لي. لا أعرف لماذا يشمت شخص في انقطاع مصدر رزق شخص آخر. البعض قال إن مصلحة النادي أهم ولا أمانع ولكن أين مصلحة اللاعب"؟

وعن إعارته لمودرن سبورت قال: "انتقالي كان ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن بعد نهاية الدوري في الموسم الماضي قيل لي بشكل لائق إن الإعارة سيتم قطعها لأن فرصتي لن تكون كبيرة وأقدر ذلك".

وعن بداياته في الفريق الأول للزمالك قال: "شيكابالا تحدث معي بعد مباراتي الأولى مع الزمالك أمام غزل المحلة وذكرني بأن بدايته مع الأبيض كانت أمام المحلة أيضا. وحمزة المثلوثي قال لي: لو فكرت بأنك لاعب صغير ستظل صغيرا. ضع في ذهنك أنك لاعب كبير وتلعب لنادٍ كبير".

وعن لقائه مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر السعودي الحالي قال: "كنت ألعب بلياردو أثناء البطولة العربية فوجدت كريستيانو رونالدو يقول لي: "جيد استمر". لم أعرف ماذا أفعل ثم طلبت أن أتصور معه".

ماذا حدث؟

أعلن علي ياسر لاعب الزمالك السابق تعجبه بعدم إبلاغ مسؤولي الزمالك لعدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وقضى علي ياسر النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف مودرن سبورت، وانتهت إعارته بنهاية الموسم.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "فيسبوك":

"بعد إغلاق القيد، وبعدما أنهيت إعارتي مع مودرن سبورت وحتى اليوم كنت أظن أنني مقيدا في نادي الزمالك مثلما قيل لي.

وبعد محاولات عديدة من التواصل مع مسؤولي النادي قبل غلق القيد، لم يرد أو يتواصل معي أحد لأحصل على أبسط حقوقي بخوض المران.

وبعدما وصلت النادي سألت على موقفي لأنني لم أتدرب منذ شهرين وبذلك سأظل دون نادٍ حتى يناير المقبل، تفاجأت باستغناء النادي عني قبل غلق باب القيد بدون علمي.

لم يكلف أي مسؤول نفسه لثانية ليتواصل معي أو ليوضح لي موقفي، فسبق أن أخبرني مدير الكرة أنني مقيد في النادي.

تعاملت باحترام واحتراف مثلما تربيت وتعلمت منذ صغري، لكن في الكرة المحترم لا يحصل على حقه.

سيظل لدي قناعة أنه مثلما يتواجد الجيد فهناك السيء، وهذا جزء كبير من الكرة، ظرف سنمر به ونتحمله لأنني أفعل شيئا أحبه.

الله يعلم أنني مُحب ومشجع لنادي الزمالك منذ الصغر، وكنت أتمنى التتويج مع الزمالك بكل شيء لأن هذا حلمي منذ الصغر لكن البعض كان له رأي آخر.

أشكر الجمهور واللاعبين والمدربين الذين ساندوني في أول ظهور لي مع الزمالك، ودائما من هم أشقائي الكبار وتعلمت منهم، نسأل الله التوفيق فيما هو قادم لي ولنادي الزمالك وشكرا".

من هو علي ياسر؟

مهاجم فريق 2003 في الزمالك من مواليد محافظة المنصورة مركز السنبلاوين.

انضم للزمالك في عام 2018 وتم تصعيده مع كارتيرون للفريق الأول خلال مباريات كأس الرابطة.

سبق له اللعب لفريق الشباب في نادي الأهلي السعودي موسم 2014-2015.

تم اختياره في اختبارات الناشئين عن طريق أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده.

وانضم لقائمة الزمالك في مباراة إيسترن كومباني الأخيرة في الدوري الموسم الماضي.

أعير لمودرن فيوتشر وسجل أول أهدافه الاحترافية في شباك الزمالك بالكونفدرالية.

وعاد مجددا بعد قطع إعارته.