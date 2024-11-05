وليد سليمان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر.. والزمالك لا يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

عاد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في الأهلي إلى ذكريات لعبه مع النادي الأهلي وما سبق قرار اعتزاله مباشرة.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لحظة الاعتزال كانت صعبة للغاية. تلقيت عروضا للاستمرار في فرق أخرى في الدوري ولكن كان الأمر صعبا، وأخذت رأي أبو تريكة فقال لي لا يجب أن تلعب لفريق آخر ويجب أن تتخذ قرارك".

العلاقة بيني وبين جماهير الأهلي بدأت حتى قبل انضمامي. هتفوا لي وأنا في بتروجت ولم يسبق لهم الهتاف للاعب ليس في فريقهم.

حين كنت لاعبا في بتروجت واجهنا الأهلي و"دخلة" الجماهير أرعبتنا أثناء الإحماء. الأهلي سجل فينا هدفين في أول 9 دقائق لأننا لم نتمكن من استعادة تركيزنا.

لم أحضر مباراة العين حتى لا أنزل الملعب. مع أجواء الجماهير لا أتحمل وحدث ذلك لي في مباراة الأهلي والزمالك في أبو ظبي حيث تركت الاستوديو ونزلت إلى الملعب.

آخر تجديد لي مع الأهلي لم أتحدث عن أي مطالب مادية وسيد عبد الحفيظ يشهد على ذلك. وكان هناك إعلان لرمضان صبحي وفوجئت بهم يمنحوني إياه وكان المبلغ جيدا. في فترة كان النادي يمر بضائقة مالية وكان يجب أن نتنازل عن بعض المبالغ فوافقنا، ثم عوضنا النادي عن ذلك في عقودنا دون أن نعرف.

أقل مدرب تحكما في الأمور ممن تعاملت معهم في الأهلي كان ريكاردو سواريش. كان يفرط بالاحتفال بعد مباراة الاتحاد وهذا ليس معتادا في الأهلي. ربما لأنه كان يدير فريقا صغيرا في البرتغال فلم يكن يعرف الفارق.

بيتسو موسيماني صنع تاريخا كبيرا ولا يمكن التقليل منه ولكنه كان محظوظا بتسلم الفريق في وضع جيد من رينيه فايلر.

وعن عمله في قطاع الناشئين قال: "عملي في القطاع إداري بحت، بينما يتولى بدر رجب وأحمد ناجي ومحمد شوقي الأمور الفنية. ولا يوجد لدينا لاعبين وقعوا لفرق أخرى وكل اللاعبين تم تجديد عقودهم".

أما عن أزمة التسنين قال: "لدينا العديد من اللاعبين الذين أصيبوا بسبب لعبهم ضد لاعبين مزورين في أعمارهم مما يسبب تفاوتا في البنية الجسدية. هذا ليس عدلا وهؤلاء اللاعبين يأخذوا أماكن لاعبين آخرين".

وعن الفريق الأول قال: "لعبنا 3 بطولات في وقت صعب، ولا توجد بطولة غير مهمة، ولكن واقعيا السوبر الإفريقي وكأس إنتركونتيننتال أهم من السوبر المصري بالنسبة لنا. أحيانا تحتاج لأخذ صفعة حتى تستفيق، ورد فعل اللاعبين كان رائعا بعد خسارة السوبر الإفريقي".

وكشف "أرتب لمباراة اعتزالي مع المدير الرياضي محمد رمضان. لم يتم تحديد المنافس وستقام المباراة في السعودية أو الإمارات".

وعن أزمته السابقة مع إمام عاشور حين كان لاعبا في الزمالك قال: "كنا نتحدث اليوم بشكل طبيعي. إمام عاشور راسلني عن طريق عدة لاعبين للاعتذار ومنهم الشناوي ومصطفى شوبير واتصل بي من هاتف أحدهم وقلت له إن الموضوع انتهى".

وبسؤاله عما إذا كان الزمالك يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي قال: "لا، لقد انتهى بركلات الترجيح وهذا حظ ولا يوجد ما يقول إنه استحق".

وعن عدم حصوله على الفرصة مع منتخب مصر قال: "جيل حسن شحاتة كان يصعب دخوله. كنت في الجيل الثاني الذي يجهزه".

وأكمل "الخسارة أمام غانا بسداسية أجبرت أبو تريكة ووائل جمعة على الاعتزال دوليا، وهذه المباراة هي الأسوأ في مسيرتي. كل شيء كان خاطئا وأي أحد يسدد في مرمانا تدخل الكرة ولا أعرف لماذا".

وعن اتهامه بتعمد الإيذاء قال: "هذا أكثر ما أحزنني وللأسف بعد اعتزالي اعتذر بعض الإعلاميين وقالوا إنهم كانوا يتعمدون قول ذلك عني".

وكشف "أتاني عرض من بيراميدز عن طريق أحد الأشخاص في بداية تجهيز النادي وكان عقدي ينتهي مع الأهلي ولكني أغلقت الباب في وقتها".

وواصل "مارسيل كولر يستطيع التفوق على مانويل جوزيه تاريخيا ولديه كل ما يطلبه، ومحمود الخطيب أفضل رئيس في تاريخ النادي".

وعن اختياره لأفضل لاعب في مصر محليا بين زيزو وإمام عاشور وإبراهيم عادل قال: "إمام عاشور".