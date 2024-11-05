حازم إمام: لو تولى كولينا إدارة التحكيم المصري سيسفهونه في أسبوعين

أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عدم رضاه عن التعامل مع التحكيم في الآونة الأخيرة وتحديدا في أعقاب أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال إمام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "التحكيم مثل اتحاد الكرة أضعف حلقات المنظومة. لا أحد يريد الإصلاح بل الكل يريد الذبح. إذا كان الخطأ لصالح الزمالك يصبح اسمه احتواء وإن كان الخطأ لصالح الأهلي يصبح الفريق الذي يسانده الحكام دائما".

وأضاف "تحليل الأخطاء التحكيمية يتم تضخيمه وبدلا من وصف الخطأ بأنه خطأ يتحول الحكم إلى رجل فاسد. لا يوجد شيء اسمه "النادي يطلب ألا يدير هذا الحكم لي مباريات مجددا" وإلا سيصبح لكل فريق حكمين فقط طوال الموسم".

وأوضح "محمد عادل كان أفضل حكم في مصر حتى قال تصريحاته عن "احتواء الزمالك" ومنذ ذلك الحين يتم النظر له بشكل مختلف. الحكم يريد أن يظهر بشكل جيد رغم أني أرى أن ركلة الجزاء الثانية التي احتسبها ضد الزمالك لا تحتسب".

وأكمل "الناس يريدون خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بينما اتحادنا تنتهي مدته في 10 ديسمبر. لا يمكننا "توريط" المجلس القادم في اختيار لا يرضيه. أتينا باثنين من الأجانب من قبل وهما كلاتنبرج وبيريرا فهل كانوا يسبحون بحمدنا"؟

وتابع "أتمنى أن يأتي كولينا لإدارة التحكيم المصري.. وبعد أسبوعين أو 3 سيقولون عنه ليس لديه فكرة ولا يفهم شيئا".

وواصل "في مباراة توتنام وليفربول العام الماضي أذيعت كارثة إلغاء هدف ليفربول بشكل غير صحيح ولم يتمكن حكم الساحة من تصحيح القرار رغم تنبيه حكم الفيديو. هوارد ويب رئيس لجنة الحكام هناك اعتذر. لو أصدرنا نحن اعتذار هنا سينشروه مع صورة مرتضى منصور "أنا استفدت ايه"؟

وأردف "لن أترشح لأي شيء في الفترة المقبلة. لا اتحاد الكرة ولا رابطة الأندية ولا اتحاد السلة حتى. الزمالك سأدخله في وقت آخر من حياتي ولكني لست بحاجة للمزيد من الضغط العصبي".

وعن عقوبات الزمالك عن كأس السوبر المصري قال: "ما حدث في الإمارات مسألة جنائية لا يمكننا التدخل بها. وعقوبات الإيقاف اتخذت وفقا لتقرير المباراة".