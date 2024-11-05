من SD إلى 4K.. كيف تطور البث الفضائي للكرة المصرية بعد 12 عاما على أول مباراة HD

4 نوفمبر 2012.. أي منذ 12 عاما بالتمام والكمال، وهو تاريخ بث أول مباراة في الكرة المصرية بصورة عالية الجودة HD.

منذ 12 عاما لعب الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا عام 2012 في مباراة أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية، وكانت هذه هي أول مباراة تُنتج في مصر وتبث فضائيا بجودة صورة HD.

وبعد 12 عاما من بث أول مباراة في مصر بجودة صورة HD، كيف تطور البث الفضائي لمباريات كرة القدم ومختلف الأحداث الرياضية إلى أن وصل لأعلى جودة ممكنة في الوقت الحالي.

هذا ما يشرحه لكم FilGoal.com.

ظهرت الجودة العالية لبث مباريات كرة القدم في مصر خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 لأول مرة، وبالتأكيد تم استخدام هذه التقنية لأهمية الحدث والمباراة.

ولكن بعد ذلك كان يتم بث المباريات بجودة SD بشكل طبيعي لعدة سنوات، وبدأت عملية تطوير جودة البث بشكل تدريجي ولكن ببطيء.

واستمرت جودة بث المباريات في مصر بتقنية SD لعدة سنوات بعد ظهور الجودة العالية HD، مع بث بعض المباريات المهمة مثل مواجهات الأهلي ضد الزمالك مثلا أو مباريات منتخب مصر بجودة HD.

لكن رغم أن المباريات كانت تذاع بجودة HD إلا أنها كانت بصورة غير جيدة لعدة سنوات.

يرجع ذلك لأن جودة شارة بث مباريات الدوري المصري حتى عام 2019 كانت تتراوح من 4 إلى 6 ميجا، وهي الشارة التي تخرج من عربة البث إلى القمر الصناعي والذي يرسل الإشارة إلى أجهزة الاستقبال المنزلية.

فكانت تذاع مباريات الدوري بجودة 4 ميجا لشارة البث، بينما الأحداث المهمة مثل قمة الأهلي والزمالك ومباريات المنتخب كانت تذاع بجودة 6 ميجا.

بينما في مباريات بطولات إفريقيا في هذه الفترة كانت ترتفع جودة البث والصورة التليفزيونية بشكل أكبر وذلك بسبب ارتفاع جودة شارة البث لتتراوح بين 9 و12 ميجا، وذلك بسبب ضرورة إنتاج المباريات التابعة للاتحاد الإفريقي بجودة عالية لبثها عبر القنوات المشفرة.

أعلى جودة لأهم حدث

ولأن الحدث الأهم يفرض نفسه على الجميع فكانت مباراة مصر والكونغو التي قادت الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا أول مباراة تذاع بجودة بث تصل إلى 12 ميجا على القنوات المصرية المفتوحة.

عهد جديد في جودة بث المباريات المصرية

مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بدأ العهد الجديد لتطوير جودة بث مباريات كرة القدم في مصر بشكل عام.

وكما شاهد الجميع البطولة وقتها وجودة بث مبارياتها التي كانت على درجة عالية من الدقة، بدأت جودة مباريات الدوري في الارتفاع بشكل تدريجي.

وكانت البداية مع الدوري المصري في موسم 2020-2021 الذي ارتفعت فيه جودة البث بشكل ملحوظ عن المواسم التي سبقته.

طفرة في جودة البث

في آخر عامين بدأت جودة بث المباريات المصرية في الارتفاع أكثر وأكثر حتى وصلت إلى أعلى جودة وهي التي يذاع بها الكم الأكبر من المباريات.

الأمر بدأ بعدما وفرت الشركة المتحدة للرياضة المسؤولة عن إنتاج مباريات الدوري المصري، عربات إرسال شارة البث الفضائي للقمر الصناعي بجودة أعلى من التي سبقتها وأصبحت جميعها بجودة 12 ميجا وليس أقل من ذلك.

كذلك وفرت الشركة المتحدة للرياضة كاميرات بجودة عالية لتصوير مباريات الدوري المصري والأحداث الرياضية المختلفة والتي تؤدي إلى وصول الصورة للمشاهد بأعلى دقة ممكنة في مصر.

بخلاف ذلك وهو الأمر الذي أظهر التطور الملحوظ في جودة صورة المباريات، هي أن قنوات أون تايم سبورتس رفعت من جودة إرسال إِشارتها إلى 11 ميجا.

صورة توضح ارتفاع جودة بث إشارة قنوات أون تايم سبورتس لأكثر من 11 ميجا

الأمر الذي يؤدي إلى وصول صورة المباريات إلى المشاهدة بجودة عالية حقيقية، لأن في حالة رفع جودة عربات البث وكاميرات التصوير مع عدم رفع جودة إشارة القناة نفسها لن تتحسن الصورة التي تصل إلى المشاهد.

مونديال اليد

بخلاف كرة القدم تميزت مصر كذلك في إنتاج مباريات كرة اليد وظهر ذلك خلال بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها القاهرة قبل عدة أسابيع.

وكالعادة تولت الشركة المتحدة للرياضة إنتاج مباريات البطولة وتم تخصيص 14 كاميرا لتصوير المباريات لتخرج الصورة النهائية بأعلى جودة ممكنة على غرار البطولات العالمية.

صورة توضح الجودة العالية لمباريات كأس العالم لكرة اليد للأندية في مصر

عصر 4K

أول ظهور لبث مباريات كرة القدم في مصر بجودة 4K، كان خلال كأس العاصمة الإدارية الجديدة في شهر مارس الماضي التي ضمت منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلاندا.

وتولت الشركة المتحدة إنتاج مباريات البطولة بجودة 4K لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وأخرجت الوحدة (23-4K) المباريات التي أقيمت في استاد القاهرة بالاعتماد على 15 كاميرا.

بينما تولت الوحدة (24-4K) إخراج مباراتي منتخب مصر ضد نيوزيلاندا وكرواتيا في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة باستخدام أكثر من 20 كاميرا منها كاميرات للإعادات البطيئة عالية الجودة super slow motion camera، وأيضا الكاميرا المعلقة (واير كام)، وكاميرا طائرة (درون).

وظهرت البطولة بالفعل بجودة بث فضائي لم تظهر من قبل في مباريات كرة القدم التي تقام في مصر.

آخر انتاجات الشركة المتحدة للرياضة في مباريات كرة القدم كانت مواجهة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال بالتعاون مع قناة أبو ظبي الرياضية والتليفزيون المصري.

وتم إنتاج المباراة من خلال الوحدة (23-4K) المتنقلة، وتمت إذاعتها عبر قناة أبو ظبي بجودة 4K وبإشارة بث وصلت لأكثر من 15 ميجا.

صورة من داخل غرفة إخراج مباراة الأهلي والعين

كما تم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس بجودة HD وبإشارة بث وصلت جودتها لأكثر من 11 ميجا.

بالإضافة إلى تخصيص 21 كاميرا لتصوير المباراة منها كاميرا معلقة وأخرى طائرة لتصوير ستاد القاهرة من السماء.

صورة توضح الجودة العالية لبث مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويشرح محمد عظيمة مخرج الأحداث الرياضية لـFilGoal.com:

"منذ عدة سنوات وأصبحت كل مباريات كرة القدم في مصر تذاع بجودة HD وتوقف تماما البث بالجودة SD".

"السنوات القليلة الماضية تطور البث التليفزيوني لمباريات الكرة في مصر بشكل كبير، بالتأكيد لم نصل إلى مستوى جودة المباريات في أوروبا وبعض الدول العربية، لكن مصر تعتبر صاحبة أعلى جودة لبث المباريات في إفريقيا والرابعة في الوطن العربي بعد السعودية والإمارات وقطر".

"الأمر لا يتوقف فقط على جودة كاميرات التصوير ولكن أيضا مرتبط بجودة شارة البث عبر القمر الصناعي وجودة استقبال القناة، ومؤخرا ارتفعت جودة شارة بث المباريات عبر نايل سات لأكثر من 12 ميجا، وفي بعض الأحداث الهامة ترتفع الجودة لأكثر من ذلك".

"مصر لا تقف عند هذا الحد، والتكنولوجيا في مجال التصوير وبث وإذاعة المباريات يتطور بشكل سريع للغاية، لكن في الآونة الأخيرة مصر تحاول دائما أن تواكب هذا التطور على قدر ما يتوفر من إمكانيات لإخراج كافة الأحداث الرياضية بأفضل صورة وأعلى جودة ممكنة".

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رغم أن النصف الأول من الـ12 سنة السابقة لم يشهد تطورا كبيرا في جودة بث المباريات في مصر، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة واضحة للجميع خاصة في الأحداث الكبرى والمهمة.

فهل تتوقع أن ترتفع أكثر جودة بث مباريات كرة القدم في مصر خلال الفترة المقبلة بشكل يقارب ما نراه في الكرة العالمية؟.