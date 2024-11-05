سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك استياءه من محاولة تصوير أن إيقاف محمد عادل حكم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي كان لأنه جامل الأبيض.

وقال سالم عبر قناة الشمس: "انتهينا من لوثة وهيستيريا مقولة "أكبر قلعة رياضية في مصر" وشهر كامل من الصريخ، رغم أن كل نادٍ يرى نفسه الأعظم في المجرة ولم نعترض أو نعلق، ثم موضة الإعلام الرياضي و"عواطلية" المعتزلين الذين قال لهم أحد "حتى يصبح لكم سعر لا طريق سوى الإساءة للزمالك أو الأهلي" ولا أقبل هذا الاتجاه لأن كلاهما مفتعلين و"أرخص من بعض".

وأضاف "هناك قنوات تسخر برامجها للهجوم على الزمالك ورموزه بمذيعين غير مؤهلين دراسيا أو أخلاقيا، ومواقع مخصصة لفبركة ما يقال داخل غرف الزمالك المغلقة وكأن لديهم أجهزة تجسس من أفلام نادية الجندي. ووصل التجاوز لنسب تصريحات كاذبة لرئيس النادي ووصل الرخص للخوض في أمور شخصية".

وأوضح "كذلك ظهرت برامج "السكريبت" وتوارد الخواطر بهجوم موجه في نفس التوقيت ضد الزمالك سواء كانت رياضية أو حوارية، ولم يبقَ سوى برامج الطبخ والطب أو حتى أن يقول البرنامج الديني لديهم إن تشجيع الزمالك حرام أو مكروه".

وأكمل "الجديد الآن هو موضوع التحكيم. الكل نسي أخطاء السوبر المصري الكارثية وتجاهل كل أخطاء الجولة الأولى، وصار أهم ما يهدد الأمن القومي هو هل ناصر منسي دفع أولا أم أن الكرة لمست يد سيد عبد الله أولا؟ وما دمنا قادرين على تسريب التسجيلات الصوتية للحكام، فأين تسجيلات ركلتي الجزاء المحتسبتين ضد الزمالك في نفس المباراة"؟

وواصل "هل تتخيلون وجود إنسان عاقل يرى الخطأ ضد الزمالك جزء من متعة كرة القدم ولكن لو لصالح الزمالك يصبح احتواء و"طبطبة"؟ الأزمة الحقيقية هي أننا بلد لديه أزمة اقتصادية وصعب أن نهدر الدولار لاستيراد الحكام وفي نفس الوقت لدينا أزمة ثقة مع التحكيم المصري الذي يطالبوننا بدعمه".

وتابع "هناك تضليل وتوجيه جعل الحكم محمد عادل ليس مدانا باحتساب ركلتي جزاء وهميتين ضد الزمالك وعدم احتساب ركلة أخرى له، بل بسبب احتساب ركلة جزاء للزمالك في النهاية. أنتم تريدون وضع الضغط على أي حكم لمباريات الزمالك".

وأردف "بين إصدار بيانات من أندية ليست طرفا ولم تصل حتى لمرحلة المنافسة لكي تقلق، وحكام معتزلين جاهزين لإيهام الناس أن من سيحتسب شيئا للزمالك سيتم إيقافه, المشكلة أن الزمالك فاز بمباراة أو بطولة كبيرة وعاد بأقل الإمكانيات وفي أصعب الأزمات".

وأكمل "طالما أن الزمالك يسير جيدا يجب أن يقلق البعض. السياسة القديمة كانت أن إضعاف الزمالك أهم من تقوية فرق أخرى. كان الاعتماد الدائم على ثقافة "اضعف خصمك بكل الوسائل والأساليب" وحين لم يعد ذلك يؤثر صارت هناك لوثة وهجوم من كل الجهات".

وأضاف "الزمالك هو من ظُلم في مباراة البنك الأهلي ولم نتحدث عن ذلك لأننا لا نريد الانجذاب إلى "المكلمة" التي يريدوننا أن ندخلها.. ولكن ليس لدرجة أن يُشاع أن إيقاف طاقم التحكيم بسبب مجاملة الزمالك".

وأوضح "هذه لعبة قديمة ومستهلكة، وأطمئنكم أن الزمالك منعزل تماما عن هذا الضغط ويركز على الفوز بالدوري فقط، ولكن هذا لا يعني أننا سنسكت على حقوقنا وبالقانون. سيتم إعادة صياغة الزمالك بالإعلام في الفترة القادمة".

واختتم "قناة الأهلي تستعرض تدريبات الزمالك وأخباره وتحكيم مبارياته وهذا شيء غريب لأنها قناة تنتمي لنادٍ كبير يمكنها تغطية أخباره طوال اليوم. هل هذا من ضمن سياسة إضعاف المنافس؟ من الوارد ذلك".