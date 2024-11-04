علاء نبيل: المسننين في منتخب 2009 أكبر من 2008 بكثير

كشف عدد نبيل عن وجود عدد أكبر من اللاعبين المسنين في منتخب مصر مواليد 2009 عن منتخب مواليد 2008.

وقال نبيل عبر قناة أون تايم سبورتس: "اكتشفنا عدد كبير من لاعبي منتخب 2008 أعمارهم غير صحيحة".

وأضاف "ذهبنا لوزير الصحة وأخبرته إن تلك المشكلة كبير ويجب أن تقف الوزارة بجانبنا واتهمت بأنني أحاول الحصول على لقطة".

وأتم "كان هناك تجمع لمنتخب 2009 ألغيته لأننا نعاني من مشكلة تسنين أكبر في ذلك السن، لدينا 70 اسم منهم 60 تقريبا أعمارهم غير صحيحة".

وأعلن اتحاد الكرة اكتشاف 7 لاعبين فوق السن بين صفوف منتخب مصر تحت 17 عاما والذي من المفترض أن يكونوا مواليد عام 2008.

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتي ستؤهل بعد ذلك إلى كأس العالم تحت 17 عاما.