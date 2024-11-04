مؤتمر جوارديولا: دي بروين يتحسن.. وووكر يعاني من إصابة منذ التوقف الدولي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن حالة لاعبيه المصابين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة سبورتنج لشبونة غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إيرلنج بخير، لا أعتقد أن بإمكانه المشاركة في جميع المباريات ولكن ربما يستريح خلال فترة التوقف الدولي".

وواصل "مانويل أكانجي وناثان أكي لا يزالان يعانيان من مشكلة".

وتابع "كيفن دي بروين يتحسن وأصبح يخوض التدريبات بألم أقل لذلك نشعر أنه يصل إلى الراحة وهذه أخبار جيدة لنا جميعا".

وأكمل "كايل ووكر أيضا يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة التوقف الدولي ودوكو يعاني من مشكلة عضلية وسافيو يتحسن وباقي اللاعبين بخير".

واستمر "أوسكار بوب كان أهم لاعب خلال فترة الإعداد وأصيب وأيضا جاك جريليش ليس جاهزا وأنت تعلم موقف رودري الذي اختير كأفضل لاعب في العالم، نعلم أننا سنعاني ونتقبل ذلك".

وأضاف "المباريات ستكون صعبة، خلال المواسم الماضية كانت الأمور سلسلة بالنسبة للأمور الشخصية والإصابات، وفزنا ب 6 بطولات دوري إنجليزي من 7 ولكن الأمور تتغير".

وأردف "سبورتنج لشبونة يلعبون بنفس الطريقة التي كانت التي واجهونا بها منذ موسمين ونمطهم واضح، يستخدمون الاستحواذ من الخلف أكثر حاليا والآن لديهم فيكتور جيوكيريس الذي يركض خلف المدافعين".

وأتم "سبورتنج لديهم لاعبين مختلفين الآن ولكن بنفس المدرب ونفس العقلية، لقد فازوا بالدوري الأول منذ 20 عاما وفعلوها مجددا بالموسم الماضي وهذا يظهر جودة العمل الذي يقوم به الفريق".

ويمتلك كلا من مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة 7 نقاط بعد 3 جولات من دوري أبطال أوروبا.