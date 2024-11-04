مؤتمر جوارديولا: دي بروين يتحسن.. وووكر يعاني من إصابة منذ التوقف الدولي

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن حالة لاعبيه المصابين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة سبورتنج لشبونة غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إيرلنج بخير، لا أعتقد أن بإمكانه المشاركة في جميع المباريات ولكن ربما يستريح خلال فترة التوقف الدولي".

أخبار متعلقة:
أموريم: إذا فزت على مانشستر سيتي قد يعتقدوا أنني أليكس فيرجسون الجديد ثلاثي مانشستر سيتي يغيب عن التدريبات قبل مواجهة لشبونة البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي محرز: أدرك أني لست اللاعب الذي انضم من مانشستر سيتي

وواصل "مانويل أكانجي وناثان أكي لا يزالان يعانيان من مشكلة".

وتابع "كيفن دي بروين يتحسن وأصبح يخوض التدريبات بألم أقل لذلك نشعر أنه يصل إلى الراحة وهذه أخبار جيدة لنا جميعا".

وأكمل "كايل ووكر أيضا يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة التوقف الدولي ودوكو يعاني من مشكلة عضلية وسافيو يتحسن وباقي اللاعبين بخير".

واستمر "أوسكار بوب كان أهم لاعب خلال فترة الإعداد وأصيب وأيضا جاك جريليش ليس جاهزا وأنت تعلم موقف رودري الذي اختير كأفضل لاعب في العالم، نعلم أننا سنعاني ونتقبل ذلك".

وأضاف "المباريات ستكون صعبة، خلال المواسم الماضية كانت الأمور سلسلة بالنسبة للأمور الشخصية والإصابات، وفزنا ب 6 بطولات دوري إنجليزي من 7 ولكن الأمور تتغير".

وأردف "سبورتنج لشبونة يلعبون بنفس الطريقة التي كانت التي واجهونا بها منذ موسمين ونمطهم واضح، يستخدمون الاستحواذ من الخلف أكثر حاليا والآن لديهم فيكتور جيوكيريس الذي يركض خلف المدافعين".

وأتم "سبورتنج لديهم لاعبين مختلفين الآن ولكن بنفس المدرب ونفس العقلية، لقد فازوا بالدوري الأول منذ 20 عاما وفعلوها مجددا بالموسم الماضي وهذا يظهر جودة العمل الذي يقوم به الفريق".

ويمتلك كلا من مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة 7 نقاط بعد 3 جولات من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة إنزاجي: بيسيك شارك أمام أرسنال بعد الحصول على مسكنات ليفربول فقط بالعلامة الكاملة و5 فرق بلا نقاط.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات بايرن يعلن الحداد بعد وفاة مشجعه خلال لقاء بنفيكا لويس إنريكي: النهاية أمام أتليتكو مدريد كانت تشبه أفلام الرعب مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف "فلسطين حرة" الإبداع في المدرجات لم يكف.. أتليتكو مدريد يفوز على سان جيرمان في الوقت القاتل
أخر الأخبار
مرتجي: الزمالك من قلاع الرياضة الإفريقية ولكن.. وكهربا ما كان ليسدد الغرامة بدون مساعدة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا: أداء الشوط الأول أمام الأهلي كان أفضل ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
بسام: أغلقنا صفحة مباراة الأهلي بالفوز على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: يجب زيادة رواتب الحكام وليس منطقيا أن تدفعها الأندية 3 ساعة | الدوري المصري
رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم 3 ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة 3 ساعة | الدوري المصري
المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان