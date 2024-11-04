قمصان: كهربا سيعود لمستواه الطبيعي.. ويوسف أيمن تأثر بإصاباته ضد سيراميكا كليوباترا

شدد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي على أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة.

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "يوسف أيمن ظهر بشكل رائع أمام الزمالك ولكن الإصابة أثرت عليه ضد سيراميكا كليوباترا وكان مضطرا للمشاركة بسبب عدم وجود أشرف داري وياسر إبراهيم وعلى الرغم من ذلك حاول بقدر المستطاع في أجواء جديدة لم يعشها من قبل".

وتابع "نلعب العديد من البطولات هذا الموسم مما يتسبب لنا في ضغط كبير ونشكر اتحاد الكرة على تعديل شكل الدوري والذي سيقلل من عدد الإصابات".

وأضاف "كهربا من اللاعبين المهمين ويساعدنا خلال فترات طويلة ولكنه عانى من كدمة في الركبة بالمباراة الماضية والمنافسة دائما ما تكون لصالح الفريق وسيعود خلال الفترة المقبلة لمستواه المعتاد الذي نعرفه".

وأتم "أداء طاهر محمد في الموسم الحالي؟ اللاعب دائما ما يحتاج إلى الدعم ولكن في بعض الأوقات نجد قلة تنتقد اللاعبين ولكن طاهر لاعب متلزم ويعمل بشكل رائع في التدريبات ويحاول علاج عيوبه واليوم هو أحد أكثر اللاعبين المؤثرين بالفريق".

وكان الأهلي قد افتتح الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى.