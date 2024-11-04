بدر رجب: هناك طرق جديدة لتزوير أعمار اللاعبين.. وهذه حقيقة انتقال مهاجم الشباب للزمالك

كشف بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي عن أسباب مطالبة ناديه بالتحقيق في حالات تزوير أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين في الأندية الأخرى والتي تؤثر على مسابقات الناشئين.

وقال بدر رجب عبر قناة الأهلي: "هناك لاعبين في فرق الناشئين بأندية أخرى تأتي المباريات وهي (تحلق) ذقنها حتى لا يتم كشف تزوير أعمارهم".

وأضاف "الأهلي النادي الوحيد في مواليد 2008 الذي لا يوجد به أي لاعب مزور عمره".

وواصل "الطرق الجديدة في تزوير أعمار اللاعبين هي أن اللاعب يشارك باسم ابن عمه في دوري الناشئين".

وأكمل "أطالب بإيقاف الأندية التي يُتكشف لديها حالات تزوير أعمار اللاعبين سنة عن القيد، وأن يتم إيقاف اللاعب لمدة تساوي عدد السنوات التي لعبها، وأن يتم معاقبة ولي الأمر بحسب القانون".

وبسؤاله عن حقيقة انتقال محمد رأفت مواليد 2005 إلى الزمالك رد قائلا: "اللاعب يتواجد في الأهلي وعقده ممتد حتى عام 2027 وكان يتدرب اليوم بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشكلة معه".

وأتم تصريحاته "القصة وما فيها هي أن في بعض الأوقات تصرفات أولياء الأمور تضر أولادهم، ونحن نحاول أن يركز اللاعب فقط مع الأهلي وفي دراسته دون التطرق لأي أمور أخرى تؤثر بالسلب على مستقبله".

وكان منتخب الناشئين لمواليد 2008 قد شهد أزمة اكتشاف 7 لاعبين فوق السن المحدد.

وجاء بيان النادي الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي خطابا اليوم لاتحاد الكرة يدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة".

"هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية، ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية".

ماذا حدث؟

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب مصر للناشئين من مواليد 2008.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تحاليل 7 لاعبين في منتخب 2008 أظهرت أن أعمارهم ليست مطابقة للمرحلة العمرية".

وأضاف "سيتم إجراء تحليل آخر لهم بنفس الجهاز الذي سيتم استخدامه في المغرب للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، بعد ذلك سنتخذ القرار اللازم".

وأوضح "اتفقنا مع أحمد الكاس مدرب منتخب 2008 ألا يشارك هؤلاء اللاعبين رسميا أو وديا حتى يتم التأكد من أعمارهم".

وواصل "تحاليل تحديد العمر لا تتم بالشكل الصحيح دائما. هناك معامل لا تصدر النتائج الدقيقة وهناك حالات تلاعب وفي بعض الأحيان يذهب شخص آخر للتحليل باسم اللاعب وفي النهاية تكون الأوراق سليمة".

وأكمل نبيل "الأندية هي المسؤولة عن مسألة أعمار اللاعبين بصرف النظر عن الأوراق.. وفي مرحلة 2009 تحديدا تتكرر هذه المشكلة وهناك عدة لاعبين أكبر من فئتهم العمرية بـ 3 أو 4 سنوات".

واختتم "إن ثبت وجود تلاعب في أعمار اللاعبين سأرسل توصياتي لمجلس إدارة اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات ضد اللاعبين وأنديتهم".