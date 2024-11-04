بمشاركة نيمار وإصابته مرة أخرى.. هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على استقلال طهران

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - الهلال

حقق الهلال السعودي الفوز على استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

وسجل أليكساندر ميتروفيتش ثلاثية الهلال في المباراة.

المباراة شهدت مشاركة نيمار كبديل في الشوط الثاني قبل أن يتعرض لإصابة عضلية ويخرج من جديد.

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بالفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 12 متصدرا لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة مناصفة مع أهلي جدة، بينما استمر استقلال طهران برصيد 3 نقاط في المركز السابع.

ويقود استقلال طهران تدريبيا بيتسو موسيماني المدرب الأسبق للأهلي.

تقدم ميتروفيتش بالهدف الأول في الدقيقة 15 مستغلا كرة تحول اتجاهها من دفاع الاستقلال ليكملها في المرمى.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 33 مستغلا عرضية من رينان لودي.

وشهدت الدقيقة 58 مشاركة نيمار كبديل لعبد الله الحمدان في ثاني مشاركاته منذ العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد ميتورفيتش للتسجيل من جديد ليكمل الهاتريك في الدقيقة 74 برأسية بعد عرضية من جواو كانسيلو.

وبالدقيقة 87 خرج نيمار مرة أخرى بعد شعوره بإصابة في العضلة الأمامية.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة بدوري أبطال آسيا ضد السد القطري يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل.

نيمار الهلال دوري أبطال آسيا
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