خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل

تدرس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد فاروق ملف أخطاء حكام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وكان إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام شدد على وجود عقوبات كبيرة على الحكام الذين سيرتكبون الأخطاء خلال الموسم.

وقال نور الدين قبل عدة أيام عبر قناة أون تايم سبورتس: "أريد أن أطمأن الرأي العام وجميع الأندية أن لجنة الحكام على مسافة واحدة من الجميع وأن من يخطئ سيحاسب بعد أن ترى اللجنة أنه أخطأ".

وواصل "لن نعلن عن عقوبات أي حكم طوال المواسم لأن هذه تعليمات الاتحاد الدولي ولكنكم ستشعرون بابتعاد حكام كانوا متواجدين في المستقبل".

وتابع "كان هناك حالات جدلية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي واتحاد الكرة طلب من لجنة الحكام جلسة مع طاقم التحكيم وليس تحقيقا لأنهم لم يرتكبوا جرما".

وأضاف "هناك تسجيلات صوتية لتقنية الفيديو وسيتم تفريغها وإن كان هناك أي خطأ سيكون هناك حساب وهناك فارف بين الخطأ الفني والخطأ غير الفني وفي النهاية لا يوجد حكم يخطئ بشكل متعمد ومن يخطئ متعمدا سيحاسب حسابا عسيرا".

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.