خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 22:02

كتب : أحمد الخولي

محمد عادل - الزمالك - البنك الأهلي

تدرس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد فاروق ملف أخطاء حكام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأن لجنة الحكام تدرس قرار إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين.

أخبار متعلقة:
نور الدين: سنفرع محادثات الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. والحكم المخطئ سيعاقب رئيس البنك الأهلي: خسرنا أمام الزمالك بركلة جزاء غير صحيحة مدرب البنك الأهلي: سيد عبد الله لم يتعمد ارتكاب الخطأ.. والزمالك كان أكثر جاهزية

كما تقترب اللجنة من اتخاذ القرار بإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة ذاتها عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

لكنه سيتولى التحكيم بالفيديو في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وكان إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام شدد على وجود عقوبات كبيرة على الحكام الذين سيرتكبون الأخطاء خلال الموسم.

وقال نور الدين قبل عدة أيام عبر قناة أون تايم سبورتس: "أريد أن أطمأن الرأي العام وجميع الأندية أن لجنة الحكام على مسافة واحدة من الجميع وأن من يخطئ سيحاسب بعد أن ترى اللجنة أنه أخطأ".

وواصل "لن نعلن عن عقوبات أي حكم طوال المواسم لأن هذه تعليمات الاتحاد الدولي ولكنكم ستشعرون بابتعاد حكام كانوا متواجدين في المستقبل".

وتابع "كان هناك حالات جدلية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي واتحاد الكرة طلب من لجنة الحكام جلسة مع طاقم التحكيم وليس تحقيقا لأنهم لم يرتكبوا جرما".

وأضاف "هناك تسجيلات صوتية لتقنية الفيديو وسيتم تفريغها وإن كان هناك أي خطأ سيكون هناك حساب وهناك فارف بين الخطأ الفني والخطأ غير الفني وفي النهاية لا يوجد حكم يخطئ بشكل متعمد ومن يخطئ متعمدا سيحاسب حسابا عسيرا".

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟ قمصان: كهربا سيعود لمستواه الطبيعي.. ويوسف أيمن تأثر بإصاباته ضد سيراميكا كليوباترا بدر رجب: هناك طرق جديدة لتزوير أعمار اللاعبين.. وهذه حقيقة انتقال مهاجم الشباب للزمالك خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري إنبي: هناك 3 لاعبين ستطلبهم الأندية.. وزياد كمال يتعرض للضغط من مزاح لاعبي الزمالك الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة "تسنين" الناشئين جهاد جريشة لـ في الجول: لا أعلم كيف يتم إحالتي للتحقيق.. وتصريحاتي مثل حسام حسن خبر في الجول - السولية يبدأ البرنامج العلاجي بعد تعرضه لكدمة في مواجهة سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟ 4 دقيقة | الدوري المصري
علاء نبيل: المسننين في منتخب 2009 أكبر من 2008 بكثير ساعة | منتخب مصر
مؤتمر جوارديولا: دي بروين يتحسن.. وووكر يعاني من إصابة منذ التوقف الدولي ساعة | دوري أبطال أوروبا
قمصان: كهربا سيعود لمستواه الطبيعي.. ويوسف أيمن تأثر بإصاباته ضد سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الكرة المصرية
بدر رجب: هناك طرق جديدة لتزوير أعمار اللاعبين.. وهذه حقيقة انتقال مهاجم الشباب للزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة نيمار وإصابته مرة أخرى.. هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على استقلال طهران 2 ساعة | آسيا
خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل 3 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال آسيا - أهلي جدة يسحق الشرطة العراقي.. والغرافة القطري يتعادل مع بيريسيبوليس 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 2 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر