دوري أبطال آسيا - أهلي جدة يسحق الشرطة العراقي.. والغرافة القطري يتعادل مع بيريسيبوليس

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

سحق الأهلي السعودي ضيفه الشرطة العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال آسيا.

البداية أتت بهدف روبرتو فيرمينو في الدقيقة 14، بينما أهدر فرانك كيسي ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وتعادل الشرطة بهدف سجاد جاسم في الدقيقة 29، قبل أن يسترد فيرمينو التقدم في الدقيقة 45+5.

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وحسم الأهلي المباراة في الشوط الثاني بالهدف الثالث من فراس البريكان في الدقيقة 53.

ثم سجل رياض محرز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 61 و65.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في الصدارة، بانتظار نتيجة مباراة الهلال السعودي (9 نقاط) أمام استقلال الإيراني (3).

أما الشرطة فيحتل المركز العاشر برصيد نقطتين فقط.

في الجولة ذاتها تعادل الغرافة القطري مع مضيفه بيرسيبوليس الإيراني بهدف لكل فريق.

تقدم بيرسيبوليس بهدف فارشاد فرج في الدقيقة 53.

وتعادل الغرافة بهدف أحمد الجانحي في الدقيقة 56، بعد ثوان قليلة من نزوله بديلا للمصاب آرون جونارسون.

النتيجة رفعت رصيد الريان إلى 4 نقاط في المركز السادس لترتيب الغرب، بينما يحتل بيرسيبوليس المركز التاسع بنقطتين.

وفي وقت سابق تعادل السد القطري مع مضيفه الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق.

وتقدم الوصل بهدف أليكسيس بيريز في الدقيقة 29، بينما تعادل السد بهدف رومان سايس في الدقيقة 61.

السد يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وينقسم دوري أبطال آسيا إلى شرق وغرب، ويضم كل تقسيم منهما 12 فريقا، ويتأهل أول 8 في الترتيب إلى دور الـ 16.

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