تقرير: الهلال يطارد صلاح من أجل كأس العالم للأندية

يحاول الهلال السعودي التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة معه في كأس العالم للأندية، بحسب الصحفي بن جاكوبز عبر توك سبورت.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح جاكوبز أن الهلال يريد إنجاز هذا الأمر خلال الأيام الـ 10 الأولى من شهر يونيو ليتمكن صلاح من المشاركة في مونديال الأندية الجديد عام 2025.

وكشف الصحفي أن مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي على علاقة جيدة مع صلاح الذي كان هدفا للدوري السعودي منذ وقت طويل.

كما ذكر أن ما تغير في استهداف الدوري السعودي له هو النادي، الذي كان الاتحاد في السابق.

كما أوضح أنه إذا انضم صلاح للدوري السعودي من الممكن أن يتم الإعلان عن حقوق بث خاصة في مصر للاستفادة من شعبية اللاعب الكبيرة.

ويقام كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي.

ويتبقى فقط مقعد بطل كوبا ليبرتادوريس 2024 الخاص بأمريكا الجنوبية والذي سيتم تحديده يوم 30 نوفمبر المقبل.

وبذلك تأهل 31 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025 وهم:

- إنتر ميامي الأمريكي (الدولة المستضيفة)

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023 و2024)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

وحدد فيفا 11 مدينة و12 ملعبا لاستضافة نهائيات البطولة، ضمن فعاليات مهرجان جلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاءت قائمة المدن والملاعب المستضيفة

ميامي: هارد روك ستيديوم

سياتل: لومين فيلد

لوس أنجلوس: روز بول ستيديوم

أورلاندو: كامبنج وورلد ستيديوم – إنتر أند كو ستيديوم

أتلانتا: مرسيدس بنز أرينا

ناشفيل: جيوديس بارك

شارلوت: بنك أوف أمريكا ستيديوم

سينسيناتي: تي كيو إل ستيديوم

واشنطن: أودي فيلد

فلادليفيا: لينكولن فايننشينال فيلد

نيويورك (نيوجيرسي): ميتلايف ستيديوم

وسيستضيف ملعب ميتلايف ستيديوم في نيوجيرسي النهائي يوم 13 يوليو 2025.

وسبق وأن أعلن فيفا فتح فترة تسجيل استثنائية للاعبين قبل وخلال كأس العالم للأندية 2025.

إذ يتم فتح فترة تسجيل قبل انطلاق كأس العالم للأندية في الأول من يونيو، ويسمح للفرق استبدال لاعبين خلال فترة المشاركة في البطولة من 27 يونيو إلى 3 يوليو ضمن حدود معينة.