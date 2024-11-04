فونسيكا: من الشرف لي اللعب ضد أنشيلوتي.. ولياو سيبدأ ضد ريال مدريد

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا

كشف باولو فونسيكا مدرب ميلان على نيته الدفع برافاييل لياو ضد ريال مدريد من بداية المباراة.

ويستعد ميلان لمواجهة ريال مدريد غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال فونسيكا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سنلعب ضد فريق يهدف كل موسم للتتويج بدوري أبطال أوروبا كل عام، وسنلعب بشجاعة وبدون خوف لأننا نؤمن بقدرتنا على خوض مباراة رائعة".

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وواصل "رافاييل لياو سيبدأ المباراة ضد ريال مدريد ونتوقع منه الطبيعي وهو أن يكون حاسما".

وتابع "كارلو أنشيلوتي واحد من أفضل المدربين في العالم وكل شيء يقوله مهم وأنا من معجبيه ليس فقط كمدرب ولكن كشخص واللعب ضده يعد مصدرا للفخر".

وأكمل "لقد شاهدت بعض المباريات في الفترة الأخيرة ومن ضمنها الكلاسيكو لأنها كانت بين فريقين أحبهما، ونحن مختلفون عن برشلونة ولكن أيضا من المهم رؤية نوايا ريال مدريد ضدهم".

وعن تتويج رودري بالكرة الذهبية قال: "هناك العديد من الناس ممن يحددون ذلك، بالنسبة لي الأمر ليس مهما ولكن عليك احترام قرارهم ومن الصعب اختيار أفضل لاعب في العالم".

ويحتل ميلان المركز الـ 25 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز 24 المؤهل لمرحلة ما قبل دور الـ 16.

ميلان باولو فونسيكا ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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