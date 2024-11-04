ثلاثي مانشستر سيتي يغيب عن التدريبات قبل مواجهة لشبونة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

جون ستونز - مانشستر سيتي وأرسنال

لا تزال الإصابات تضرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجاري، وذلك قبل مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويلعب مانشستر ستيي ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي في الجولة الرابعة من الدور الاول لدوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد للبطولة، غدا الثلاثاء.

وذكر موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أن الثلاثي روبن دياز وجون ستونز وجاك جريليش لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين.

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وذلك قبل يوم واحد من مواجهة سبورتنج لشبونة في أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن الثلاثي لن يتمكن من السفر إلى البرتغال مع مانشستر سيتي للمشاركة في المباراة.

ولم يتأكد حتى الآن جاهزية أي لاعب من الثلاثي للمشاركة في المباراة، بالإضافة إلى غياب كل من رودري وأوسكار بوب لفترة طويلة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن أستون فيلا وليفربول.

وخسر مانشستر سيتي المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث بهدفين لهدف.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا سبورتنج لشبونة
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