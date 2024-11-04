تشكيل الهلال – نيمار على مقاعد البدلاء.. وميتروفيتش يقود الهجوم ضد استقلال موسيماني

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

نيمار وميتروفيتش ثنائي الهلال السعودي

دفع خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة استقلال طهران الإيراني.

ويلعب الهلال ضد استقلال طهران في الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي تقام على ملعب المملكة أرينا.

ويستمر تواجد النجم البرازيلي نيمار على مقاعد بدلاء الهلال، وذلك بعد عودته عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وتعد المباراة هي الأولى للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع استقلال طهران في دوري أبطال آسيا.

وتولى موسيماني تدريب استقلال طهران وقاد الفريق في مباراتين بالدوري الإيراني.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: جواو كانسيلو – حسام تمبكتي – كاليدو كوليبالي – رينان لودي

الوسط: ناصر الدوسري – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم – ألكساندر ميتروفيتش – عبد الله الحمدان

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الغربية بـ9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي استقلال طهران في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

الهلال السعودي استقلال طهران نيمار دوري أبطال آسيا موسيماني
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