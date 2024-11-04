دوري المحترفين - إلى المركز الثاني.. الترسانة يواصل تقدمه نحو القمة ويفوز على راية
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 19:22
كتب : FilGoal
حقق الترسانة الفوز على راية بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب حسن الشاذلي بالجولة الخامسة من دوري المحترفين.
الفوز رفع رصيد الترسانة للنقطة العاشرة في المركز الثاني خلف وادي دجلة المتصدر بفارق نقطة، بينما توقف راية عند نقطتين فقط في المركز الـ 18.
تقدم الترسانة بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق محمد ناجح بلمسة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف كريم خميس الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وسيلعب الترسانة مباراته المقبلة ضد وادي دجلة يوم الإثنين المقبل 11 نوفمبر، بينما يلتقي راية مع القناة يوم الأحد.
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