وفاة إثنين من مشجعي الصفاقسي أحدهما في مباراة بالدوري التونسي

أعلن نادي الصفاقسي وفاة أحد مشجعي الفريق أثناء مباراة الأولمبي الباجي في الدوري التونسي.

وكشف الصفاقسي عن وفاة طارق الفخفاخ وهو أستاذ جامعي وأحد مشجعي الفريق، وذلك خلال تواجده في مدرجات ملعب الطيب المهيري لمشاهدة المباراة.

وسقط المشجع بعدما تعرض لحالة إغماء وتدخلت الإسعاف لنقله سريعا إلى المستشفى لكنه كان قد توفي بالفعل.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة السابعة من الدوري التونسي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولم تمر سوى ساعات على وفاة المشجع الأول للصفاقسي، ليتلقى النادي خبرا صادما بوفاة مشجع آخر وهو رضوان بوزيد بعد تعرضه لأزمة قلبية أخرى وفقا لما ذكرته صحيفة الصريح التونسية.

ويحتل نادي الصفاقسي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 10 نقاط.

ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي لنادي الصفاقسي في وفاة مشجعيه.