بسبب إصابة مدافع الخصم.. لاعب بورتو يرفض التسجيل من فرصة سهلة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

بيدرو أمارال مدافع إشتوريل برايا

شهدت مباراة بورتو ضد إشتوريل برايا في الدوري البرتغالي لقطة رائعة كان بطلها بيبي مهاجم بورتو.

بيدرو أمارال

النادي : الخليج

بورتو

وكان بيبي قريبا من تسجيل هدفا لفريقه بورتو في الشوط الأول من المباراة إلا أن تعرض أحد مدافعي إشتوريل للإصابة منعه من ذلك.

وفي الدقيقة 23 انطلق بيبي ليلحق بكرة طويلة خلف دفاع إشتوريل ليتدخل معه المدافع بيدرو أمارال.

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ولعب أمارال الكرة بالرأس لكنها وصلت إلى بيبي الذي أصبح في مواجهة المرمى.

لكن المدافع بيدرو أمارال سقط على الأرض مصابا، وعندما شاهده بيبي لم يكمل اللعب رغم أنه كان يستطيع تسجيل الهدف بسهولة.

وبعد أن توقف بيبي بالكرة تدخل حكم المباراة وأوقف اللعب ليدخل الجهاز الطبي إلى أرض الملعب ليعالج المدافع بيدرو أمارال.

ولم يستطع أمارال استكمال المباراة ليغادر الملعب مصابا.

وانتهت المباراة بفوز بورتو برباعية دون رد.

بورتو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 27 نقطة بعد مرور 10 جولات، خلف سبورتنج لشبونة المتصدر بـ30 نقطة.

بيدرو أمارال بورتو الدوري البرتغالي
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