خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 17:58
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وتفتتح الجولة بمباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود واستاد الإسكندرية.
وجاءت مباريات الجولة الثانية كالتالي:
الخميس 4 نوفمبر 2024
الاتحاد السكندري × حرس الحدود.. 5:00 مساء - استاك الإسكندرية.
غزل المحلة × طلائع الجيش.: 5:00 مساء - استاد غزل المحلة.
زد × الأهلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
الجمعة 8 أكتوبر
سموحة × الزمالك.. 5:00 مساء - استاد برج العرب.
بتروجت × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - استاد الكلية الحربية.
السبت 9 أكتوبر
البنك الأهلي × فاركو.. 5:00 مساء - استاد السلام.
المصري × الجونة.. 5:00 مساء - استاد السويس الجديد.
سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
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