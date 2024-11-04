خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري

إنبي: هناك 3 لاعبين ستطلبهم الأندية.. وزياد كمال يتعرض للضغط من مزاح لاعبي الزمالك

جهاد جريشة لـ في الجول: لا أعلم كيف يتم إحالتي للتحقيق.. وتصريحاتي مثل حسام حسن

خبر في الجول - السولية يبدأ البرنامج العلاجي بعد تعرضه لكدمة في مواجهة سيراميكا كليوباترا

الزمالك: التحكيم يحتاج إلى وقفة.. وإعادة النظر في التعامل مع من يتجاوز حدود النقد