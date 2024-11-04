خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتفتتح الجولة بمباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود واستاد الإسكندرية.

وجاءت مباريات الجولة الثانية كالتالي:

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الخميس 4 نوفمبر 2024

الاتحاد السكندري × حرس الحدود.. 5:00 مساء - استاك الإسكندرية.

غزل المحلة × طلائع الجيش.: 5:00 مساء - استاد غزل المحلة.

زد × الأهلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

الجمعة 8 أكتوبر

سموحة × الزمالك.. 5:00 مساء - استاد برج العرب.

بتروجت × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - استاد الكلية الحربية.

السبت 9 أكتوبر

البنك الأهلي × فاركو.. 5:00 مساء - استاد السلام.

المصري × الجونة.. 5:00 مساء - استاد السويس الجديد.

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

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