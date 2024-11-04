دوري المحترفين - هزيمة أولى لـ المقاولون.. وتعادل البلدية

تعرض المقاولون العرب للهزيمة الأولى في دوري المحترفين هذا الموسم في الجولة الخامسة.

وخسر المقاولون العرب أمام بترول أسيوط بهدفين دون مقابل.

وسجل الهدفين أبو بكر فوزي ومصطفى محمود ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط.

بينما حسم التعادل مواجهة بلدية المحلة أمام بروكسي والتي انتهت بهدف لكل منهما.

وتقدم شيزار محمد لبروكسي قبل أن يتعادل أحمد عتمان للبلدية، وارتفع رصيد بلدية المحلة إلى 5 نقاط بينما بروكسي إلى 9 نقاط.

وتعرض سبورتنج للخسارة على ملعبه من ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرتفع رصيد ديروط إلى 7 نقاط.

وأخيرا حسم التعادل السلبي مواجهة الداخلية ضد أسوان، وتختتم مباريات الجولة الخامسة بمواجهة بين الترسانة وراية.

وكان السكة الحديد مودرن قد خطف انتصارا قاتلا أمام طنطا بهدف دون مقابل.

بينما حسم التعادل نتائج المباريات الأربع المتبقية:

أبو قير للأسمدة 0-0 لافيينا

وي 0-0 منتخب السويس

القناة 2-2 المنصورة

كهرباء الإسماعيلية 1-1 وادي دجلة

وينفرد وادي دجلة للصدارة برصيد 11 نقطة.