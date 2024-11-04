أتليتكو مدريد يتبرع لمدينة فالنسيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

جماهير أتليتكو

أعلن نادي أتليتكو مدريد تبرعه بأطنان من المساعدات لدعم المتضررين من إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن تأجيل العديد من مباريات الدوري والكأس بسبب الإعصار.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان يوم الاثنين: "يتم الآن نقل 55 طنا من المساعدات التي تبرع بها جماهير فريقنا يوم الأحد في 6 شاحنات، وحافلة الفريق الأول، وحافلة تابعة للمؤسسة الخيرية بالنادي، إلى المناطق المحيطة بأوتييل وبايبورتا".

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وأضاف البيان "سيساعد متطوعو المؤسسة في توزيع المساعدات على الأشخاص المتضررين بالتنسيق مع مقاطعة فالنسيا والسلطات المحلية".

وأتم البيان "بالإضافة إلى ذلك، سنعمل مع المؤسسات المحلية لتقديم المساعدة والدعم في أعمال التنظيف".

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن تبرعه بمبلغ مليون يورو لدعم المتضررين من إعصار دانا.

من جهته، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين عدة تأجيلات جديدة للمباريات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم تأجيل بعض مباريات الدور الأول لكأس إسبانيا بسبب الفيضانات التي تسبب فيها إعصار دانا، للمرة الثانية.

فقد أعلن الاتحاد الإسباني الأسبوع الماضي تأجيل مباراة إسكويلا ضد فالنسيا ليوم الأربعاء 6 نوفمبر، قبل أن يعلن يوم الاثنين تأجيلها ليوم 26 نوفمبر.

أما مباراة بونتيفيدرا أمام ليفانتي التي تأجلت ليوم الخميس 7 نوفمبر، فقد تأجلت من جديد لتقام يوم 19 نوفمبر.

وتأجلت مباراة مانيسيس ضد خيتافي ليوم 26 نوفمبر.

فالنسيا أتليتكو مدريد
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