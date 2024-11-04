مصيلحي يجتمع بـ بابافاسيليو وأحمد عمر لدعم فريقي الكرة والسلة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 17:16

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي يجتمع بـ بابافاسيليو - أحمد عمر

حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على الاجتماع مع بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة وأحمد عمر المدير الفني لفريق السلة.

وهنأ مصيلحي بابافاسيليو على الفوز بأولى مباريات الفريق في مسابقة الدوري أمام نادي فاركو.

وحفز رئيس نادي الاتحاد، المدير الفني من أجل تحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة.

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بينما ناقش مصيلحي مع أحمد عمر استعدادات فريق السلة لخوض منافسات السوبر المصري البحريني.

ويضم السوبر فرق الاتحاد والأهلي والمنامة البحريني والأهلي البحريني، وتستضيف البحرين المنافسات من 28 نوفمبر وحتى 30 من الشهر ذاته.

ويلعب الاتحاد أولا أمام الأهلي لتحديد بطل السوبر المصري ويتأهل الفائز لمواجهة بطل سوبر البحريني في نهائي السوبر المصري البحريني.

وشدد مصيلحي على دعم فريقي الكرة والسلة وأن القيادة الفنية للفريقين على أعلى مستوى من الكفاءة وأن الجميع داخل منظومة نادي الاتحاد يسعى لتحقيق أمال وطموحات جماهير نادينا العظيم.

وتمنى محمد مصيلحي التوفيق لكل فرق النادي خلال المنافسات المقبلة.

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.

كرة سلة الدوري المصري الاتحاد محمد مصيلحي
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