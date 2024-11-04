إنبي: هناك 3 لاعبين ستطلبهم الأندية.. وزياد كمال يتعرض للضغط من مزاح لاعبي الزمالك

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن وجود قاعدة من اللاعبين الشباب ستكون مفاجأة في الدوري هذا الموسم.

زياد كمال النادي : الزمالك الزمالك

وتعادل إنبي في الجولة الافتتاحية من الدوري سلبيا أمام مودرن سبورت.

وقال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عبر إذاعة ميجا إف إم: "بداية إنبي في الدوري مقبولة خاصة أنها أمام فريق مودرن سبورت وهو فريق دعم بصفقات جيدة، بداية المسابقة قوية لدينا ففي المباراة الثانية سنواجه بيراميدز بعد تعثره ضد بتروجت".

وشدد "الدوري أصبح صعبا بسبب النظام الجديد، الدور الأول كأنه نهاية المسابقة بحثا عن التواجد في أول 9 مراكز".

وكشف إسماعيل "هناك 3 لاعبين مواليد 2005 أتوقع تألقهم وستتنافس الأندية على ضمهم وهم سيف عصام لاعب وسط مدافع ومحمد عماد لاعب وسط وعلي إيهاب جناح وأتمنى تواجدهم في أوروبا".

وتابع "ميكالي يراقب محمد العزب رغم أنه مواليد 2007، انتظروه هذا الموسم مع إنبي في الدوري وهو يلعب في مركز الجناح ويجيد اللعب بالقدمين وهذا ما يميزه".

وواصل مدير الكرة بإنبي "وافقنا على إعارة محمد حمدي حتى يتم رؤيته بصورة أكبر ومن ثم احترافه في الخارج لذلك كان ضمن شروط التعاقد تحديد نسبة مشاركة 40% من البطولات المحلية و25% من البطولات القارية وإلا سنحصل على أموال نظير ذلك".

وبسؤاله عن رأيه في مستوى زياد كمال أجاب "اللاعب تعرض للظلم بسبب تداول أمر عقده، حتى أن هذا يؤثر عليه في مزاحه مع اللاعبين، لكن إذا تم التعامل معه بصورة عادية سيحصل على الثقة لأنه لاعب كبير".

وكشف "أتواصل مع زياد كمال، وهو يشعر أن أمر التعاقد يؤثر عليه، حتى أن اللاعبين يمزحون معه بسبب أمر الـ 30 مليون وهو ما يمثل ضغطا عليه".

وأضاف إسماعيل "لم يعرض أمر عودة زياد كمال في يناير، وبالنسبة لنا كإنبي سيكون إفادة لنا بسبب عودة لاعب رائع، وهناك بالطبع شروط في التعاقد".

واختتم تصريحاته "إذا سارت الأمور بشكل جيد معنا سيكون هناك انفتاح لبيع عدد من اللاعبين مثل أحمد كالوشا، كان هناك تواصل من الزمالك بشأنه قبل غلق سوق الانتقالات لكن رفضنا".