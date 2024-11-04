تأجيلات جديدة في إسبانيا بسبب إعصار دانا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيلات جديدة للمباريات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم تأجيل بعض مباريات الدور الأول لكأس إسبانيا بسبب الفيضانات التي تسبب فيها إعصار دانا، للمرة الثانية.

فقد أعلن الاتحاد الإسباني الأسبوع الماضي تأجيل مباراة إسكويلا ضد فالنسيا ليوم الأربعاء 6 نوفمبر، قبل أن يعلن يوم الاثنين تأجيلها ليوم 26 نوفمبر.

أما مباراة بونتيفيدرا أمام ليفانتي التي تأجلت ليوم 7 نوفمبر، فقد تأجلت من جديد لتقام يوم 19 نوفمبر.

وتأجلت مباراة مانيسيس ضد خيتافي ليوم 26 نوفمبر.

يوم الأحد، أعلنت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة ألميريا وقرطبة في دوري الدرجة الثانية الإسباني بسبب سؤء الأحوال الجوية.

وأفادت الرابطة في بيان: "تم تأجيل المباراة المقررة مساء الأحد لأجل غير مسمى بناءً على طلب لاليجا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضاف البيان "وذلك بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة ألميريا".

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد أكد تأجيل كافة المباريات التي كانت ستقام في فالنسيا بسبب إعصار دانا الذي تسبب في الكثير من الخسائر.

وقال تيباس في تصريحات لإذاعة كوبي قبل أيام: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني طلبا تأجيل كل المباريات التي كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع في منطقة فالنسيا".

وأضاف "نعم الجدول مزدحم، ولكننا سنجد الحلول".

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تصريحات تيباس ببيان عبر موقعه.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن ليل الأربعاء تأجيل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة 12 من الدوري الإسباني سبب إعصار دانا.

وتأجلت 5 مباريات أخرى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية تقام في مدينة فالنسيا.

وانضمت مباراة فياريال ضد رايو فايكانو لقائمة المؤجلات.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا إعصار دانا في المسابقتين.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في فالنسيا يوم الثلاثاء جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.