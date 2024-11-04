انتهت دوري المحترفين - الترسانة (2)-(0) راية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

يستضيف الترسانة فريق راية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل الترسانة المركز التاسع برصيد 7 نقاط بينما راية في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.

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ق49. جووووول الثاني للترسانة بقذيفة من كريم خميس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24 جوووول الترسانة يتقدم بهدف محمد ناجح بعد أن اصطدمت الكرة المشتتة من عوكل لاعب راية بقدمه

انطلاق المباراة

دوري المحترفين الترسانة
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