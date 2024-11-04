اتحاد جدة يهيمن على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال شهر أكتوبر

هيمن فريق اتحاد جدة على جوائز الأفضل في الدوري السعودي لشهر أكتوبر.

ولعبت خلال شهر أكتوبر الجولات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الدوري السعودي.

وتوج موسى ديابي لاعب اتحاد جدة بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر.

كما حصد مدربه لوران بلان على جائزة أفضل مدرب.

أما الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس النمور فقد فاز بجائزة أفضل حارس.

جائزة واحدة خرجت من تحت يد اتحاد جدة وذهب لمصعب الجوير لاعب الشباب الذي توج بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثاني في جدول الدوري السعودي بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.