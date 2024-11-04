وزارة الرياضة تنفي التدخل في اختيار رئيس لجنة الحكام

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

وزارة الشباب والرياضة المصرية

نفى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة التدخل في اختيار رئيس لجنة الحكام المصري.

وأشار الشاذلي إلى عدم وجود ما يمنع قانونيا من تعاقد اتحاد الكرة الحالي مع رئيس لجنة حكام جديد سواء كان مصريا أو أجنبيا.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "قولا واحدا، وزارة الشباب والرياضة ليست لها علاقة باختيار رئيس لجنة الحكام أو لجنة المسابقات كل ذلك شأن داخلي".

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وتابع "لا يجوز من الأساس أن يستشير اتحاد الكرة، وزارة الرياضة بشأن رئيس لجنة الحكام".

وكشف "التدخل الوحيد الذي حدث من وزارة الرياضة بشأن لجنة الحكام كان دعم إقامة معسكرات وتوفير مدن شبابية ورياضية لإقامة الحكام المصرية".

وأضاف الشاذلي "ليس هناك ما يمنع بتعاقد اتحاد الكرة الحالي وقبل رحيله مع رئيس لجنة حكام جديد سواء كان مصريا أو أجنبيا ولا يوجد أي تعارض والدليل على ذلك التعاقد مع روجيرو ميكالي لمدة 4 سنوات".

وبسؤاله عن جلسة أشرف صبحي مع جمال الغندور أوضح "بدون الدخول في تفاصيل كانت بسبب تقدم الغندور بشكوى ببعض الأمور الخاصة بإدارة المسابقة والتحكيم".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "استمع وزير الرياضة لكل شيء ولم يتم التطرق نهائيا للجنة الحكام المقبلة".

وزارة الرياضة محمد الشاذلي لجنة الحكام
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