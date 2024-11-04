الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة "تسنين" الناشئين

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

خاطب النادي الأهلي نظيره اتحاد الكرة بشأن ظاهرة تسنين اللاعبين الناشئين.

وكان منتخب الناشئين لمواليد 2008 قد شهد أزمة اكتشاف 7 لاعبين فوق السن المحدد.

وجاء بيان النادي الأهلي كالآتي:

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"أرسل النادي خطابا اليوم لاتحاد الكرة يدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة".

"هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية، ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية".

ماذا حدث؟

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب مصر للناشئين من مواليد 2008.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تحاليل 7 لاعبين في منتخب 2008 أظهرت أن أعمارهم ليست مطابقة للمرحلة العمرية".

وأضاف "سيتم إجراء تحليل آخر لهم بنفس الجهاز الذي سيتم استخدامه في المغرب للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، بعد ذلك سنتخذ القرار اللازم".

وأوضح "اتفقنا مع أحمد الكاس مدرب منتخب 2008 ألا يشارك هؤلاء اللاعبين رسميا أو وديا حتى يتم التأكد من أعمارهم".

وواصل "تحاليل تحديد العمر لا تتم بالشكل الصحيح دائما. هناك معامل لا تصدر النتائج الدقيقة وهناك حالات تلاعب وفي بعض الأحيان يذهب شخص آخر للتحليل باسم اللاعب وفي النهاية تكون الأوراق سليمة".

وأكمل نبيل "الأندية هي المسؤولة عن مسألة أعمار اللاعبين بصرف النظر عن الأوراق.. وفي مرحلة 2009 تحديدا تتكرر هذه المشكلة وهناك عدة لاعبين أكبر من فئتهم العمرية بـ 3 أو 4 سنوات".

واختتم "إن ثبت وجود تلاعب في أعمار اللاعبين سأرسل توصياتي لمجلس إدارة اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات ضد اللاعبين وأنديتهم".

الأهلي بيان رسمي خطاب الأهلي
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