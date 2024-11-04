مؤتمر أنشيلوتي: أرفض الحديث عن كرة القدم في ظل هذه المأساة.. وحزن فينيسيوس

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

رفض كارلو أنشيلوتي مدريد الحديث عن كرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا.

ويصطدم ريال مدريد بميلان ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "فينيسيوس جونيور يشعر بالحزن.. ليس بسبب خسارة الكرة الذهبية، لكنه حزين بسبب الأحداث المأساوية في فالنسيا".

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وخسر فينيسيوس صراع الكرة الذهبية لصالح الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي.

وأضاف "لقد مر أسبوع منذ المأساة. لقد تأثرنا جميعًا بهذا الأمر. من الصعب التحدث عن كرة القدم، الجميع يشعر بالحزن. ليس لدي رغبة في التحدث عن كرة القدم اليوم".

وتسبب إعصار دانا في الكثير من الخسائر في مناطق إسبانية عديدة.

وأكمل المدرب الإيطالي "من الصعب التركيز على عملنا خلال هذه اللحظات الرهيبة. لكننا سنحاول اللعب والفوز".

وتابع "لعب الجولة المقبلة من الدوري الإسباني؟ هراء. لا أحد يريد اللعب. لكننا لسنا أصحاب القرار".

وشدد أنشيلوتي "كرة القدم ليست مهمة الآن. لكن هذه هي وظيفتنا ونحن محترفون".

وواصل "كرة القدم تجلب السعادة، ولا يمكنك الاحتفال عندما لا يكون الناس بخير. كان يجب أن تتوقف كرة القدم".

وأتم حامل لقب دوري أبطال أوروبا "أعتقد أن كرة القدم كان يجب أن تتوقف في الأسبوع الماضي".

ويحتل ريال مدريد المركز الـ12 في مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط.

بينما يتواجد ميلان في المركز الـ25 برصيد 3 نقاط.

نظام جديد

البطولة الأعرق على مستوى الأندية، تشهد نظاما جديدا في موسم 2024 - 25، بعد ارتفاع عدد الفرق المشاركة من 32 فريقا إلى 36.

وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وسيخوض كل فريق في الدور الأول 8 مباريات، حيث سيتأهل أول 8 فرق الأكثر جمعا للنقاط مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

وسيتم تقسيم الفرق من المراكز التاسع حتى الـ24 إلى مستويين ليخوض كل فريق مواجهتين ذهابا وإيابا لتحديد الـ8 فرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، فيما ستودع الفرق من المركز الـ25 حتى 36 البطولة مبكرًا دون الانتقال لبطولة الدوري الأوروبية.

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