جهاد جريشة لـ في الجول: لا أعلم كيف يتم إحالتي للتحقيق.. وتصريحاتي مثل حسام حسن

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 15:13

كتب : بسام أبو بكر

جهاد جريشة - الزمالك - المقاولون العرب

أبدى جهاد جريشة الحكم الدولي السابق اندهاشه من إعلان إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام بإحالته للتحقيق.

وطالب جهاد جريشة في وقت سابق بضرورة تغيير منظومة التحكيم في مصر.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق لـ FilGoal.com: "لا أعلم كيف يتم إحالتي إلى التحقيق من الأساس".

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وشدد "لازلت عند رأيي منظومة التحكيم (محتاجة تتفور) هذا رأيي ومن أجل المصلحة العامة".

وأضاف جريشة "لم أسيء إلى أشخاص وما أريده هو إصلاح منظومة التحكيم، وليست لدي مشكلة في التحدث مع رئيس اتحاد الكرة أو رئيس لجنة الحكام".

واختتم جهاد جريشة تصريحاته "تصريحاتي مثل تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الذي طالب بعدم عودة الوجوه القديمة لاتحاد الكرة، ولم يتم إحالته للتحقيق من الأساس".

وشدد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام على وجود عقوبات كبيرة على الحكام الذين سيرتكبون الأخطاء خلال الموسم.

ويرى نور الدين أن تصريحات جهاد جريشة كانت تحمل إساءة للحكام وأعضاء لجنة الحكام.

وأشار إبراهيم نور الدين إلى أن اللائحة تمنحه الحق في إحالة المسيئين للجنة الحكام للتحقيق في اتحاد الكرة.

جهاد جريشة التحكيم المصري إبراهيم نور الدين
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