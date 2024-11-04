بعد سباعية فرانكفورت.. تعيين مدرب جديد لبوخوم

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 14:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد بوخوم

أعلن نادي بوخوم الألماني يوم الاثنين تعيين ديتر هيكينج كمدير فني جديد للفريق.

وتلقى بوخوم خسارة كبيرة على يد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-7 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وأوضح النادي أن هيكينج وقع على عقد يربطه بالفريق إلى نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ليفركوزن ديلي ميل: ضربة قوية لـ أرتيتا.. إيدو جاسبار يرحل عن أرسنال مرموش أفضل لاعب بالجولة التاسعة من الدوري الألماني رغم الإصابة المرعبة.. إبراهيما كوناتي جاهز لمواجهة ليفركوزن

وتوجه النادي بالشكر إلى ماركوس فيلدهوف مدرب الفريق الذي وافق على تحمل المسؤولية في وضع صعب للغاية، حسب بيان النادي.

وترك فيلدهوف بوخوم في المركز الأخير بالدوري الألماني برصيد نقطة واحدة، من تعادل و8 خسائر في 9 جولات.

هيكينج البالغ من العمر 60 عاما قاد العديد من الفرق الألمانية في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى في أكثر من 660 مباراة.

أبرز الفرق التي قادها ديتر كانت هانوفر ونورنبرج وبوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج.

سيقدم بوخوم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

بوخوم فرانكفورت
نرشح لكم
ديلي ميل: ضربة قوية لـ أرتيتا.. إيدو جاسبار يرحل عن أرسنال بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية أنقذته تقنية الفيديو.. إنتر يفوز على فينيسيا ويستغل تعثر نابولي ليقترب من الصدارة في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت ماريسكا: من الصعب التعادل بعد التأخر في أولد ترافورد مورينيو: نحن نواجه النظام بالكامل.. وجماهير فنربخشة قالوا لي نصف الحقيقة فقط فان نيستلروي: أشعر بخيبة أمل أننا لم نفز على تشيلسي تشكيل نانت – مصطفى يقود الهجوم ضد مارسيليا
أخر الأخبار
تأجيلات جديدة في إسبانيا بسبب إعصار دانا 3 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دوري المحترفين - الترسانة (0)-(0) راية.. انطلاق المباراة 5 دقيقة | القسم الثاني
اتحاد جدة يهيمن على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال شهر أكتوبر 17 دقيقة | سعودي في الجول
وزارة الرياضة تنفي التدخل في اختيار رئيس لجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة "تسنين" الناشئين ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أنشيلوتي: أرفض الحديث عن كرة القدم في ظل هذه المأساة.. وحزن فينيسيوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
جهاد جريشة لـ في الجول: لا أعلم كيف يتم إحالتي للتحقيق.. وتصريحاتي مثل حسام حسن ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - السولية يبدأ البرنامج العلاجي بعد تعرضه لكدمة في مواجهة سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك