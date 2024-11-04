بعد سباعية فرانكفورت.. تعيين مدرب جديد لبوخوم

أعلن نادي بوخوم الألماني يوم الاثنين تعيين ديتر هيكينج كمدير فني جديد للفريق.

وتلقى بوخوم خسارة كبيرة على يد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-7 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وأوضح النادي أن هيكينج وقع على عقد يربطه بالفريق إلى نهاية الموسم الجاري.

وتوجه النادي بالشكر إلى ماركوس فيلدهوف مدرب الفريق الذي وافق على تحمل المسؤولية في وضع صعب للغاية، حسب بيان النادي.

وترك فيلدهوف بوخوم في المركز الأخير بالدوري الألماني برصيد نقطة واحدة، من تعادل و8 خسائر في 9 جولات.

هيكينج البالغ من العمر 60 عاما قاد العديد من الفرق الألمانية في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى في أكثر من 660 مباراة.

أبرز الفرق التي قادها ديتر كانت هانوفر ونورنبرج وبوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج.

سيقدم بوخوم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

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