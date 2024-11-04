الزمالك: التحكيم يحتاج إلى وقفة.. وإعادة النظر في التعامل مع من يتجاوز حدود النقد

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن حاجة التحكيم إلى وقفة.

وكشف سالم عن إعادة مجلس الإدارة النظر في التعامل مع أي شخص يوجه انتقادات غير مقبولة.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر قناة النادي: "هناك حرية في الإعلام ومن حق كل شخص التعبير عما يريده، لكن أحيانا تكون هناك مبالغة في ردود الأفعال والتوجه العام، ويكون الهجوم شبه ممنهج".

وكشف سالم "مجلس الإدارة يعيد النظر في التعامل مع أي شخص يوجه انتقادات غير مقبولة أو تجاوز حدود النقد المباح وسيكون هناك دراسة لهذا الأمر".

وشدد "الأمور الفنية في الوقت الحالي هي الأهم، وواضح للجميع وجود شخصية وروح لفريق الزمالك وما يهمنا حاليا الدعم الفني".

أما عن أزمة التحكيم المثارة فأجاب "تحدثنا عن التحكيم كثيرا ونتمنى أن يكون الأفضل في العالم خاصة مع أزمة الدولار، لكن للأسف أعتقد أن الأمر غير مُرضي للجميع، ولا يوجد أحد لديه مصلحة في الضغط على التحكيم خاصة مع وجود VAR والجمهور والاستوديوهات التحليلية".

وأوضح "أعتقد التحكيم يحتاج إلى وقفة في الفترة المقبلة، والمشكلة ليست مباراة واحدة من أجل تقديم شكوى بشأنها، وهناك أمور لا تحتاج للفت النظر لأنها واضحة للجميع".

وتابع أحمد سالم "نتمنى أن يكون القادم أفضل، ولا نريد تشتيت الانتباه داخل الملعب والفترة الحالية تركيزنا فنيا من أجل بطولة الدوري واستعادتها للزمالك وهذا الهدف الأول بجانب العودة إلى دوري أبطال إفريقيا".

أما عن قرارات اجتماع لجنة الكرة فكشف "لجنة الكرة في حالة تواصل دائم، والاجتماع دوري لتقييم الأمور حتى يناير المقبل".

واختتم سالم تصريحاته بالحديث عن عقوبات كاف قائلا: "سنسلك كل الطرق القانونية لاتخاذ حق الزمالك وهو ما سيحدث الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية شهدت احتساب 3 ركلات ترجيح بينهم 2 للبنك الأهلي.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.