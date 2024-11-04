كريستيانو رونالدو قد يغيب عن مواجهة العين في دوري أبطال آسيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 13:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في مباراة فريقه ضد العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل العين ضيفا على النصر في قمة الجولة الرابعة من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رونالدو غاب عن تدريب النصر الجماعي يوم الأحد، وتواجد في النادي الصحي بتنسيق مع الجهاز الفني.

أخبار متعلقة:
جيسوس: الحكم حرمنا من ركلة جزاء أمام النصر.. والهلال لا يتأثر بغياب أي لاعب جنون دربي الرياض.. النصر يكلف الهلال النقاط للمرة الأولى ورقم تاريخي لتاليسكا بيولي: كنا نستحق الفوز على الهلال.. وراض عن رونالدو مدرب الهلال يحذر من موسيماني قبل مواجهة استقلال طهران

وأضاف التقرير أن رونالدو سيعود يوم الاثنين لخوض آخر تدريب قبل مواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتواصل غياب رونالدو الموسم الجاري عن بعض الحصص التدريبية، في خطوة تستهدف تجنبيه الإرهاق والإصابات.

وسجل النجم البرتغالي 9 أهداف وصنع 3 في 13 مباراة بمختلف المسابقات.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

بينما يتواجد العين في المركز الـ11 بنقطة واحدة من خسارتين وتعادل.

النصر كريستيانو رونالدو العين
نرشح لكم
بمشاركة نيمار وإصابته مرة أخرى.. هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على استقلال طهران دوري أبطال آسيا - أهلي جدة يسحق الشرطة العراقي.. والغرافة القطري يتعادل مع بيريسيبوليس تقرير: الهلال يطارد صلاح من أجل كأس العالم للأندية اتحاد جدة يهيمن على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال شهر أكتوبر رينار: علينا فعل كل شيء من أجل تأهل السعودية إلى كأس العالم 2026 محرز: أدرك أني لست اللاعب الذي انضم من مانشستر سيتي مدرب الهلال يحذر من موسيماني قبل مواجهة استقلال طهران مدرب البرازيل يكشف سبب غياب نيمار
أخر الأخبار
علي ياسر: الزمالك صدمني بأني لاعب حر.. وهكذا فاجأني رونالدو أثناء لعب البلياردو 10 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم نور الدين: التحكيم تدهور بعد عصام عبد الفتاح.. وهذه حقيقة الخلاف مع محمد عادل 25 دقيقة | الدوري المصري
وليد سليمان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر.. والزمالك لا يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: لو تولى كولينا إدارة التحكيم المصري سيسفهونه في أسبوعين ساعة | الدوري المصري
سراج: لا أقصد شيئا ولكن كنت أشعر أن ركلة ترجيح شيكابالا ستضيع 2 ساعة | الدوري المصري
"أخطاء متكررة ضدنا".. أبو قير للأسمدة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة لا فيينا  3 ساعة | القسم الثاني
سالم: أندية ليست طرفا تصدر بيانات للإيحاء أن عادل جامل الزمالك.. ولماذا تغطي قناة الأهلي أخبارنا؟ 3 ساعة | الدوري المصري
علاء نبيل: المسننين في منتخب 2009 أكبر من 2008 بكثير 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 2 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر