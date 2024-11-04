كريستيانو رونالدو قد يغيب عن مواجهة العين في دوري أبطال آسيا

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في مباراة فريقه ضد العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل العين ضيفا على النصر في قمة الجولة الرابعة من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رونالدو غاب عن تدريب النصر الجماعي يوم الأحد، وتواجد في النادي الصحي بتنسيق مع الجهاز الفني.

وأضاف التقرير أن رونالدو سيعود يوم الاثنين لخوض آخر تدريب قبل مواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتواصل غياب رونالدو الموسم الجاري عن بعض الحصص التدريبية، في خطوة تستهدف تجنبيه الإرهاق والإصابات.

وسجل النجم البرتغالي 9 أهداف وصنع 3 في 13 مباراة بمختلف المسابقات.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

بينما يتواجد العين في المركز الـ11 بنقطة واحدة من خسارتين وتعادل.