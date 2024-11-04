كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من تدريبات الإثنين

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي

منح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اللاعبين راحة من تدريبات اليوم الإثنين.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس الأحد بشكل طبيعي بمحاضرة فنية مطولة واستشفاء الأساسيين ضد سيراميكا كليوباترا.

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وقرر كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات على أن يتم استئنافها مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة زد.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.

موعد مباراة زد ضد الأهلي

وتقام مباراة زد ضد الأهلي يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر 2024.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب المباراة بسبب الإصلاحات في ستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

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