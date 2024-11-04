رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ليفركوزن

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه باير ليفركوزن يوم الثلاثاء.

ويحل ليفركوزن ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد ليصل لهدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك المراحل التمهيدية.

أخبار متعلقة:
مزيد من الغموض حول مستقبله.. صلاح: لن أنسى شعور التسجيل في أنفيلد مدافع ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية صلاح ثامن الهدافين التاريخيين.. الملك المصري يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول

وسينضم صلاح لقائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم في دوري الأبطال من قبل.

الأهداف الـ49 التي سجلها الدولي المصري، بينها 43 هدفا بقميص ليفربول، و5 مع بازل وهدف وحيد مع روما.

والمصادفة أن هدف صلاح الوحيد مع روما في دوري الأبطال كان في شباك ليفركوزن خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في 2015-2016.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم مع ليفربول إلى 9 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 364 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 220 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول باير ليفركوزن
نرشح لكم
لوريس يكشف عن تصرف من رئيس توتنام ساهم في خسارة نهائي أوروبا ضد ليفربول أرتيتا: أسوأ شيء ضد إنتر هو النتيجة.. وهذا موقف هافيرتز وميرينو بعد الإصابة إنزاجي: بيسيك شارك أمام أرسنال بعد الحصول على مسكنات ليفربول فقط بالعلامة الكاملة و5 فرق بلا نقاط.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات بايرن يعلن الحداد بعد وفاة مشجعه خلال لقاء بنفيكا لويس إنريكي: النهاية أمام أتليتكو مدريد كانت تشبه أفلام الرعب مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف "فلسطين حرة" الإبداع في المدرجات لم يكف.. أتليتكو مدريد يفوز على سان جيرمان في الوقت القاتل
أخر الأخبار
مرتجي: الزمالك من قلاع الرياضة الإفريقية ولكن.. وكهربا ما كان ليسدد الغرامة بدون مساعدة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب سيراميكا: أداء الشوط الأول أمام الأهلي كان أفضل ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
بسام: أغلقنا صفحة مباراة الأهلي بالفوز على الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: يجب زيادة رواتب الحكام وليس منطقيا أن تدفعها الأندية 3 ساعة | الدوري المصري
رئيس شركة الكرة بغزل المحلة: افتتاح الاستاد سيصنع الفارق للمنظومة بأكملها 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: واجهنا فريقا يلعب تحت الكرة طوال الوقت.. وهذا ما نريده من الحكم 3 ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: أدرنا المباراة كما أردنا أمام المصري.. وهذا سبب الشكوى من الصافرة 3 ساعة | الدوري المصري
المترجي: لعبت ضد الزمالك والأهلي من قبل وأعرف نسق الدوري.. ولمَ لا نفوز بكل المباريات؟ 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان