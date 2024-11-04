رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ليفركوزن

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه باير ليفركوزن يوم الثلاثاء.

ويحل ليفركوزن ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد ليصل لهدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك المراحل التمهيدية.

وسينضم صلاح لقائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم في دوري الأبطال من قبل.

صلاح سيعادل الغزال الفرنسي 🔥 رقم جديد سيكتب للملك المصري إذا سجل أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 🔝👏 pic.twitter.com/MIuwdsCD9D — FilGoal (@FilGoal) November 4, 2024

الأهداف الـ49 التي سجلها الدولي المصري، بينها 43 هدفا بقميص ليفربول، و5 مع بازل وهدف وحيد مع روما.

والمصادفة أن هدف صلاح الوحيد مع روما في دوري الأبطال كان في شباك ليفركوزن خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في 2015-2016.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم مع ليفربول إلى 9 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 364 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 220 هدفا وصنع 94 هدفا.

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وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.