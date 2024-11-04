كرة سلة - الكشف عن مباريات ثمن نهائي رجال وسيدات دوري المرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات ثمن نهائي منافستي الرجال والسيدات بدوري المرتبط.

وتقام منافسات ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب بعد مباراتي ذهاب وعودة.

وجاء جدول مباريات الرجال كالآتي:

الاتحاد السكندري × ألعاب دمنهور

هيليوبوليس × المصرية للاتصالات

طلائع الجيش × القناة

الأهلي × الترام

الزمالك × الزهور

سموحة × مصر للتأمين

الجزيرة × الشمس

سبورتنج × الطيران

وتقام مباريات الذهاب يوم السبت 16 نوفمبر الجاري بينما الإياب يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتُلعب مباريات المرتبط تحت 16 عاما أولا في الرابعة عصرا، بينما مواجهات الرجال في السادسة مساء.

وتقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا في الذهاب وملاعب الأندية الأخرى في العودة.

أما جدول مباريات السيدات فجاء كالآتي:

الأهلي × الترام

الصيد × الشمس

الزهور × مدينة نصر

سبورتنج × الطيران

هيليوبوليس × جزيرة الورد

مصر للتأمين × البنك الأهلي

الجزيرة × التوفيقية

سموحة × وادي دجلة

تقام مباريات الذهاب يوم الخميس 14 نوفمبر بينما الإياب يوم الأحد 17 من الشهر نفسه.

وتُلعب مباريات المرتبط تحت 16 عاما في الرابعة عصرا بينما مواجهة السيدات في السادسة مساء.