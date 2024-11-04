كرة سلة - الكشف عن مباريات ثمن نهائي رجال وسيدات دوري المرتبط

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 12:29

كتب : FilGoal

كرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات ثمن نهائي منافستي الرجال والسيدات بدوري المرتبط.

وتقام منافسات ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب بعد مباراتي ذهاب وعودة.

وجاء جدول مباريات الرجال كالآتي:

أخبار متعلقة:
كرة سلة - ريم موسى: لقب التصفيات خطوة للتتويج بإفريقيا.. ودور الجماهير كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن في نهائي تصفيات إفريقيا.. ويحجزن مقعدا في السنغال كرة سلة - بفارق 41 نقطة.. سيدات الأهلي إلى نهائي تصفيات إفريقيا كرة سلة - بعد اكتساح بطلات تنزانيا.. سيدات الأهلي إلى نصف نهائي تصفيات إفريقيا

الاتحاد السكندري × ألعاب دمنهور

هيليوبوليس × المصرية للاتصالات

طلائع الجيش × القناة

الأهلي × الترام

الزمالك × الزهور

سموحة × مصر للتأمين

الجزيرة × الشمس

سبورتنج × الطيران

وتقام مباريات الذهاب يوم السبت 16 نوفمبر الجاري بينما الإياب يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتُلعب مباريات المرتبط تحت 16 عاما أولا في الرابعة عصرا، بينما مواجهات الرجال في السادسة مساء.

وتقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا في الذهاب وملاعب الأندية الأخرى في العودة.

أما جدول مباريات السيدات فجاء كالآتي:

الأهلي × الترام

الصيد × الشمس

الزهور × مدينة نصر

سبورتنج × الطيران

هيليوبوليس × جزيرة الورد

مصر للتأمين × البنك الأهلي

الجزيرة × التوفيقية

سموحة × وادي دجلة

تقام مباريات الذهاب يوم الخميس 14 نوفمبر بينما الإياب يوم الأحد 17 من الشهر نفسه.

وتُلعب مباريات المرتبط تحت 16 عاما في الرابعة عصرا بينما مواجهة السيدات في السادسة مساء.

كرة سلة دوري المرتبط
نرشح لكم
مصيلحي يجتمع بـ بابافاسيليو وأحمد عمر لدعم فريقي الكرة والسلة كرة سلة - ريم موسى: لقب التصفيات خطوة للتتويج بإفريقيا.. ودور الجماهير كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن في نهائي تصفيات إفريقيا.. ويحجزن مقعدا في السنغال كرة سلة - بفارق 41 نقطة.. سيدات الأهلي إلى نهائي تصفيات إفريقيا كرة سلة - بعد اكتساح بطلات تنزانيا.. سيدات الأهلي إلى نصف نهائي تصفيات إفريقيا كرة سلة - التأهل لربع النهائي.. سيدات الأهلي تواصلن الفوز في تصفيات إفريقيا كرة سلة - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في تصفيات إفريقيا باكتساح فيانا دوري NBA – انطلاقة ليكرز المميزة مستمرة.. وفوز مثير لـ كليبرز على دنفر
أخر الأخبار
ثلاثي مانشستر سيتي يغيب عن التدريبات قبل مواجهة لشبونة 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرسنال يعلن رحيل مديره الرياضي عن منصبه ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب "الحرية لـ فلسطين".. يويفا يحقق مع لاعب ميتيلاند ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الهلال – نيمار على مقاعد البدلاء.. وميتروفيتش يقود الهجوم ضد استقلال موسيماني 2 ساعة | آسيا
دوري المحترفين - إلى المركز الثاني.. الترسانة يواصل تقدمه نحو القمة ويفوز على راية 2 ساعة | القسم الثاني
وفاة إثنين من مشجعي الصفاقسي أحدهما في مباراة بالدوري التونسي 2 ساعة | الوطن العربي
بسبب إصابة مدافع الخصم.. لاعب بورتو يرفض التسجيل من فرصة سهلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ظهير الجزائر بديل روبرتسون المحتمل في ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 2 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر