مران الزمالك - ناصر ماهر يكتفي بالفقرة البدنية.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - بعثة الزمالك

خاض لاعبو الزمالك مران اليوم على ملعب النادي ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ناصر ماهر

النادي : الزمالك

الزمالك

وأدى اللاعبون فقرة خاصة بالتسديد على المرمى لزيادة دقة التسديدات.

واكتفى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق بخوض الفقرة البدنية مع اللاعبين ولم يشارك في التدريبات الفنية.

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وتعرض ناصر ماهر للإصابة في الدقيقة 63 أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق في وقت سابق تعرض ناصر ماهر لإجهاد في العضلة الضامة وجاهزيته قبل مواجهة سموحة.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة في تمام الخامسة من مساء يوم الجمعة على استاد برج العرب.

وأدى محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق تدريبات تأهيلية تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال.

ويخوض عبد الشافي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه قبل جراحة الرباط الصليبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما خاض الثنائي مصطفى الزناري وسيدي ندياي التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم من أجل التجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية شهدت احتساب 3 ركلات ترجيح بينهم 2 للبنك الأهلي.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.

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