رغم الإصابة المرعبة.. إبراهيما كوناتي جاهز لمواجهة ليفركوزن
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 11:25
كتب : FilGoal
أكد إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول جاهزيته لمواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، رغم الإصابة التي تعرض لها أمام برايتون.
وتسبب فيرجيل فان دايك في إصابة قوية لزميله في اليد، وخرج بسببها من المباراة.
وقال كوناتي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكرا لكل رسائل الدعم. إصابتي ليست خطيرة لحسن الحظ".
وأضاف "لقد خضعت للفحص وأكد أنني لن أغيب عن المباريات. سأكون مستعدًا للمباراة التالية".
ويستعد ليفربول لملاقاة بطل الدوري الألماني يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
ليفربول حقق 3 انتصارات في 3 مباريات، ليتصدر الجدول رفقة أستون فيلا الذي حقق 3 انتصارات أيضا.
أما ليفركوزن فقد حقق انتصارين وتعادل مباراة، ليحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط.
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